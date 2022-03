By

-Se prevé que el frente frio No.38 traiga consigo fuentes vientos para hoy y el resto de la semana.

El pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que para este lunes 21 de marzo y resto de la semana en curso, el frente frío número 38 sobre el noroeste y norte del país en interacción con una vaguada polar favorecerá la presencia de fuertes rachas de viento sobre gran parte del estado, marcado descenso de temperaturas, con caída de nieve y agua nieve sobre la Sierra Tarahumara.

Además, la CEPC informó que a partir de las 7:00 horas de este día hay caída de nieve y agua nieve sobre Madera, Matachí y Gómez Farías, aguanieve en Ignacio Zaragoza y llovizna en Casas Grandes y Janos.

Respecto a los fuertes vientos el pronóstico indica que las ráfagas de viento en la zona norte del estado superarán los 65 kilómetros por hora, en tanto que podrán alcanzar velocidades por encima de los 75 km/h en Jiménez, Ojinaga, Cuauhtémoc, Delicias y Parral, por lo que se prevén tolvaneras en tramos carreteros de dichas regiones.

Ante estas condiciones previstas, la CEPC pide a la población tomar medidas preventivas con el fin de evitar accidentes, mediante las siguientes recomendaciones:

En casa

• No salgas de casa si no es necesario.

• Asegura debidamente láminas, techos, malla sombra, puertas, ventanas y objetos que puedan ser arrastrados por el viento. Retira árboles en mal estado. Verifica el estado de bardas que pudieran tener riesgo de caer en tu vivienda.

En calles o avenidas

• Aléjate de cornisas, muros, o árboles, que puedan llegar a desprenderse. Toma precauciones delante de edificaciones en construcción o en mal estado. No te protejas del viento, ni circules por lugares como muros, árboles o edificios en mal estado o en construcción. No realices fogatas y no arrojes colillas de cigarro.

Al conducir

• Maneja con precaución, enciende las luces intermitentes en caso de presencia de tolvaneras o bien aplaza tu viaje.

• Si viaja en vehículo busque una zona segura y estaciónese mientras pasan los fuertes vientos.

• Infórmate de las condiciones meteorológicas de la zona a la que vas o te diriges.

La CEPC señala que es importante en esta temporada de vientos, estar atentos a cualquier comunicación que se transmita por los diversos canales de comunicación oficial, además de evitar cambios bruscos de temperatura y ante cualquier situación de emergencia comunicarse al 9-1-1.