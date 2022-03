La Dirección de Análisis de Evidencia Digital e Informática Forense de la Fiscalía General del Estado, emitió un nuevo llamado para prevenir a la ciudadanía ante el llamado “Scam Lover”, también conocido como Fraude o “Engaño Amoroso”.

En este tipo de engaños, generalmente el estafador maneja una identidad falsa con fotografías de personas atractivas que, por lo general, son robadas y contactan a sus víctimas a través de redes sociales, especialmente por medio aplicaciones de citas.

Además, el timador se esfuerza en crear un vínculo de confianza con la víctima lo más rápido posible, con el fin de obtener información sobre su estatus socioeconómico para posteriormente establecer una “relación romántica”.

El objetivo de estas personas es obtener un beneficio económico o accesar a información sensible de la víctima, que posteriormente pueden usar con otros fines como la extorsión.

Una característica común es que en algún momento le pedirán a su víctima algún tipo de “ayuda” económica y si no lo consiguen, recurren a las amenazas como difundir la información obtenida.

Ante ello, la Fiscalía General del Estado emite la siguiente información para que la ciudadanía pueda detectar un Scam Lover o estafador virtual y cuando se esté en riesgo de este tipo de fraudes:

• Se detectan porque utilizan fotos de personas atractivas en sus perfiles.

• Envuelven a la víctima para obtener información sobre su nivel social o económico.

• Siempre dicen estar en un país extranjero o lugar distante de donde vive la víctima.

• Promete encontrarse con la víctima, pero cuando llega el momento le surge algún contratiempo.

• Hacen creer a la víctima que están realmente enamorados casi desde el primer contacto.

• Usualmente hacen que la víctima deje la página donde se contactaron y comienzan a mantener contacto más privado por medio de mensajería privada o llamadas telefónicas.

• Después de un cierto tiempo dicen estar en alguna situación desesperada y piden “ayuda”, es decir, pide dinero y usualmente le dicen a la víctima que le devolverán el dinero en cuanto se resuelva su situación.

Además, emite también las siguientes recomendaciones:

Si inicia contacto con una persona desconocida, tome su tiempo y obtenga información suficiente antes de revelar cualquier dato sensible.

Desconfíe si la persona dice que se van a conocer en persona y cuando llega el momento pone cualquier excusa.

No brinde información a personas con las que tenga contacto solo de forma virtual.

No haga depósitos ni transferencias a personas que no conozca.

¿Qué hacer si sospecho que fui o seré víctima de un fraude amoroso?

Terminar inmediatamente todo contacto con la persona.

Para atender este tipo de casos, la Fiscalía General del Estado cuenta con una Dirección Especializada para recibir reportes y/o denuncias que se pueden informar al correo: delitos.electronicos@chihuahua.gob.mx

Conserva todas las conversaciones o publicaciones que puedan servir de prueba.

Si requieres asesoría o mayor información sobre delitos cibernéticos, marca al número (614) 429-33-00 Ext. 10001