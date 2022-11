By

-En El Punto se han regularizado 2 mil 500 autos-

Durante la extensión al decreto de importación de vehículos de procedencia extranjera, se han importado 2 mil 500 vehículos en el módulo de El Punto, el cual es operado por personal del Gobierno Municipal, Registro Público de Vehículos (REPUVE) y la Secretaria de Bienestar, informó María Antonieta Mendoza Mendoza, directora de Atención Ciudadana.

“Apenas esta semana se ha notado un incremento en los trámites de regularización, pues ayer se atendieron 400 citas, además de los vehículos rezagados por fallas en el sistema de citas que se maneja a nivel nacional”, expresó la funcionaria.

Mencionó que cuando se cae el sistema, lo cual no depende de las personas que están en el módulo, se brinda el servicio hasta las 7:00 de la tarde, con la intención de que los ciudadanos sean atendidos.

Informó que durante la primera parte del decreto se regularizaron más de 18 mil vehículos, sin embargo, una vez que se dio la extensión, el flujo de trámites bajó considerablemente.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía para que no deje pasar más tiempo, ya que si se esperan a los últimos días, la página se podría saturar y ya no alcanzarían un espacio, además les pedimos que no es necesario quedarse a dormir en el lugar, pues se atenderá a todas las personas que tengan una cita programada”, dijo Mendoza Mendoza.

Para programar una cita se debe ingresar a la página: https://www.regularizaauto.sspc.gob.mx/

En el módulo es necesario presentar un documento que acredite la propiedad del automóvil, imagen impresa del NIV, que puede ser calcomanía o foto.

Identificación oficial vigente, comprobante de domicilio no mayor a tres meses, manifiesto bajo protesta de decir verdad firmado, comprobante de pago por 2 mil 500 pesos y comprobante impreso de la cita del Repuve.

El módulo de El Punto, instalado a un costado del Estadio Olímpico Benito Juárez, atiende de lunes a sábado en horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde y es operado por personal del Municipio, Secretaría de Bienestar y Registro Público de Vehículos Federal (Repuve), aparte la dependencia federal cuenta con otros tres módulos en la ciudad; Pueblito Mexicano, Mitla y El Paso.