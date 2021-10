By

El Presidente Andrés Manuel López Obrador exigió a la Organización Mundial de la Salud (OMS) autorizar todas vacunas disponibles porque se ha demostrado su eficacia.

La OMS -añadió- tiene que actuar con rectitud, sin tendencias políticas o ideológicas, con apego a la ciencia.

Antes, el mandatario manifestó su beneplácito por la apertura de la frontera con Estados Unidos al tránsito regular de personas que presenten certificados de vacunación.

El vecino país solo aceptará las vacunas autorizadas por la OMS, situación que aún no tienen dos de los biológicos antiCovid aplicados en México: Cansino y Sputnik.

Ante ello el mandatario señaló:

“Vamos a pedirle a la OMS que termine de dar los certificados a las farmacéuticas de todo el mundo que han entregado vacunas, que han demostrado su eficacia y que no han generado ningún problema de salud.

“Que ya la OMS se apure porque lleva ya mucho tiempo en el trámite y hay vacunas que ya llevan mucho tiempo, que se han aplicado, han salvado vidas. Y lo más importante: no hay reporte en el mundo que no han causado daño”, dijo.

Entonces, indicó, ya queremos que resuelvan sobre la certificación de todas las vacunas y lo que consideramos de juicio práctico es que, si se han aplicado las vacunas, han ayudado y no han perjudicado, ¿por qué no se ha dado la certificación? O ¿por qué no han salido a argumentar en sentido contrario? ¿Por qué tanta demora? “, expuso.

“Ya me ahorraron una carta que le iba a enviar a la OMS. Ya ha pasado mucho tiempo y esto no tiene que ver con banderas políticas sino con la ciencia”, subrayó.

“A poco creen ustedes que por una vacuna se cambiaría la forma de pensar? Recuerden que decían que se introducía un chip con ciertas vacunas.

“Son derechos humanos y la OMS tiene que actuar con imparcialidad; es que en todos lados hay burocracias, elefantes reumáticos qué hay que estar empujando”, lamentó el Presidente.

LaJornada