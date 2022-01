El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Público del Congreso local, Agustín Alonso Gutiérrez, le pidió al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo que explique la fotografía que publicó un medio de comunicación en donde aparece el gobernador abrazado con tres jefes de células criminales que operan en el estado de Morelos.

“El tema de la fotografía está ahí, la polémica está ahí, seguramente la interpretación que le quiera dar cualquier ciudadano está ahí, no, sin lugar a dudas él ha hablado mucho de no tener pactos con los grupos delictivos no sentarse con ningún jefe o ningún delincuente”, dijo el diputado local y ex alcalde de Yautepec.

El pasado 8 de octubre, el titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), José Antonio Ortiz Guarneros, reveló en una comparecencia que tuvo en el Congreso local que desde que comenzó sus funciones (primero de octubre del 2018) encontró y denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) “indicios de la vinculación de la delincuencia organizada con autoridades de los tres niveles de gobierno y de los distintos poderes que conforman el estado”.

E incluso, en esa ocasión, dijo que los narcopoliticos no sólo habían operado en la pasada administración sino que continuaban, al mencionar, que recientemente se habían reunido con delincuentes organizados y han tratado que estas bandas criminales ya no se enfrenten a balazos por el territorio de Morelos, y mejor, se unan en un solo cartel para que, supuestamente, operen de manera “libre” en Morelos.

En esa ocasión el diputado del Panal, Agustín Alonso, le pidió al comisionado renunciar por la violencia y falta de seguridad en el estado; a lo que el comisionado respondió que las células criminales no habían llegado con él, que estas ya estaban en Morelos, e incluso deslizó que él no se había reunido con Irving Solano alias El Profe, dando entender que el ahora diputado local Agustín Alonso sí lo habría hecho (reunirse con ese criminal).

El 6 de noviembre detuvieron en Oaxtepec, Yautepec (municipio que gobernó Alonso Gutiérrez), a Yadira Huitrón Vázquez, acusada de ser jefa de la célula criminal Guerreros Unidos. Después de esta detención varias fotografías con diputados locales aparecieron en redes sociales con La Jefa y presidente municipales, “políticos” a los que supuestamente controlaba, o controla, la narcotraficante.

LaJornada