Habitantes de las colonias Plazuela de Acuña, Anapra y el Granjero realizaron este día un plantón en las oficinas de Gobierno del Estado, encabezados por los regidores del Partido del Trabajo, Pedro Matus Peña y Héctor Hugo Avitia Arellanes, para exigir se investigue a personal de Desarrollo Urbano de la Zona Norte por las arbitrariedades y despojos en contra de colonos que buscan regularizar sus propiedades.

Los manifestantes se plantaron frente a la delegación de Desarrollo Urbano Zona Norte y también frente a la oficina del representante de Gobierno del Estado para exigir además que se regularice la tenencia de la tierra y se les dé certidumbre legal.

El regidor Pedro Matus Peña indicó que en Plazuela de Acuña hay 400 familias en esa situación, mientras que en Anapra 50 y hay casos aislados en diversas colonias como El Granjero, donde por falta de regularización, han sido víctimas de abusos por parte de la funcionaria estatal.

Entre los casos se encuentra el de Estela Sotelo, habitante de la colonia El Granjero, quien pese a pagar el predio a Gobierno del Estado, se le negó la escrituración y le fue quitada la mitad de su propiedad para dársela a otra persona.

“Un día trataron de comprarme mi terreno y hasta fuimos a la casa de esa persona y me invitó un café. Le dije yo no lo vendo. Tenía un sobrino en la casa y se salió para que arregláramos el techo y ella aprovechó para ir con Olga Loya, tomaron fotos del techo y resulta que vengo y la licenciada me dice que la casa está sola. Le dije falso”, refirió Sotelo.

Señaló que ella acudió a pagar las escrituras de su casa después de haber cubierto el terreno, pero le informaron que la mitad ya no le pertenecía.

“Nos trajo a cita y cita sin resolver nada. Tengo pruebas de lo que he pagado siempre, desde el 1980 y tanto”, dijo.

El regidor Matus Peña agregó que como el caso de Estela Sotelo hay más en los que el Jurídico de Desarrollo Urbano dispuso de las propiedades sin dar oportunidad a las familias de regularizarse.

“Durante mucho tiempo se acercó para pagar su terreno y de repente de manera ventajosa Olga Loya dispuso del predio y le impidieron entrar. Es un ejemplo de los funcionarios que tiene Gobierno del Estado en Ciudad Juárez que perjudica a toda la población”, añadió.

Señaló que el plantón fue para exigir que se revise la actuación de los funcionarios estatales y se dé solución a los casos de despojo, así como se agilice la regularización de la tenencia de la tierra para dar certidumbre a las familias juarenses.

“Hay muchas situaciones iguales por las que buscamos una cercanía con las autoridades para que tenga conocimiento y actúe con justicia y no perjudique a quienes tienen derechos por beneficiar a personas de sus siglas partidistas. Queremos saber si realmente hay una instrucción para favorecer a grupos que sacan provecho o ver cuáles son las medidas que se están aplicando”, dijo el regidor.