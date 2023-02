By

La indolencia del titular de la oficina de Transporte, Luis Manuel Aguirre por solucionar el tema del servicio de transporte, ya que desde que llegó a la oficina en Ciudad Juárez, no ha trabajado en solucionar la reestructuración de las rutas de transporte público, mucho menos con el tema de la Segunda Ruta Troncal (BRT II), denunciaron representantes de líneas de transporte público en la frontera.

Aseguran que ahora que fue nombrado subsecretario de Transporte en el todo el estado, Luis Manuel Aguirre se ha dedica en obstaculizar los trámites de los concesionarios.

José Alberto Holguín quien es coordinador operativo de la línea Poniente-Sur aseveró que el representante de Transporte en el estado, aseveró que hasta el momento no ha hecho nada para que el transporte mejor de lo contrario, que diga que está trabajando presentando resultados de los proyectos que tenga.

“Luis Manuel Aguirre vino a hacerle un daño fatal al transporte, ya no se pudo avanzar, ya no se puede concretar el servicio inclusive, los BRT ahí están atorados por él, porque él lleva cosas allá a Palacio de Gobierno que no son ciertas”, sentenció.

Aseguró que Luis Manuel Aguirre ha puesto trabas para llegar hasta con la gobernadora del estado, María Eugenia Campos para plantear y proponer soluciones al servicio del transporte público en la ciudad.

José Alberto Holguín externó que solicitaron a la gobernadora del estado la destitución de Luis Manuel Aguirre porque así no van a avanzar.

Agregó que de las mil 800 concesiones de transporte público que hay en la ciudad, alrededor de 600 están operando y en vez de cancelar las que no están operando, pretende eliminar las concesiones que están en servicio de manera regular.

Puso como ejemplo, la concesión de la linea de transporte Circunvalación que dejó de prestar el servicio a la comunidad y sigue vigente la concesión, pero sólo se dedica a amedrentar a los concesionarios que están trabajando de manera normal con el servicio de transporte público.

Lo mismo pasa con la Segunda Ruta Troncal (BRT II) que pretende dejarlos fuera del proyecto para prestar el servicio de transporte cuando ellos participaron en las licitaciones y ganaron para este objetivo.

Dejó en claro que seguirán exigiendo que el titular de Transporte estatal se ponga a trabajar por el bien de los usuarios del transporte público y deje de lado sus intereses personales para beneficio propio.