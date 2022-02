By

Mientras la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano (MC) guarda silencio sobre las declaraciones hechas por el actor Roberto Palazuelos en 2020, cuando confesó haber participado en dos homicidios y tener nexos con el crimen organizado, militantes del partido exigen que se le retire la precandidatura al gobierno de Quintana Roo.

Con las consignas ‘ningún agresor en el poder’ y ‘un matón no será gobernador’, distintas voces al interior de MC se han sumado a la exigencia para que Roberto Palazuelos no sea el candidato del partido.

Días antes, el también empresario había causado polémica por amenazar con un ‘ajuste de cuentas’ a quienes han criticado sus intenciones de contender por la gubernatura de Quintana Roo. Palazuelos se retractó y ofreció disculpas en una carta pública.

Al respecto, la exdiputada federal Martha Tagle expuso en su cuenta de Twitter que no basta con que el actor —quien también ha sido señalado de presuntamente despojar de sus tierras a habitantes de Quintana Roo— se retracte de sus dichos, pues la trayectoria es lo que lo define.

‘Es un perfil opuesto a lo que hemos venido construyendo en MC para ser una alternativa ciudadana. Es más beneficioso no darle la candidatura que sostenerla’, publicó. Tagle agregó que los votos que un personaje como Palazuelos pueda dar al partido, no se comparan con lo que se pierde en credibilidad como alternativa ciudadana.

‘En Quintana Roo y en los estados en elección este año, llevamos perfiles de mujeres muy valiosas, a las que hay que apoyar y darles visibilidad. Disentir con ánimo constructivo nos fortalece como opción de futuro’, expresó la exdiputada.

La senadora Patricia Mercado coincidió en que Palazuelos no empata con la carta de identidad y principios de MC, sin embargo, reconoció que al interior del partido se están viviendo ‘momentos difíciles’. ‘Como gobernante no sé qué podría hacer.

Me gustaría no especular, esperar la decisión de MC y ver cuáles podrían ser las consecuencias de una decisión a favor de. (Pero) no estamos bien con esta candidatura’, manifestó la legisladora en entrevista con W Radio . Laura Ballesteros, activista y senadora suplente, confió en que la situación con Palazuelos se resolverá de forma interna y en apego a los ideales del partido.

‘Hay una clara oposición a la precandidatura de Palazuelos por parte de quienes estamos, y creemos, en un proyecto de paz, verde, justo e igualitario en MC. Y ambas cosas las acreditamos con congruencia en nuestras luchas diarias. Se resolverá internamente.

Se tiene que resolver’, publicó en Twitter. Roberto Palazuelos afirmó este martes, en entrevista con Radio Fórmula, que la difusión del video en el que confiesa su participación en dos homicidios se trata de una ‘guerra sucia’ en su contra.

‘Si yo estuviera en tercer lugar (en las encuestas) no me estarían atacando como lo hacen. Es una guerra sucia impresionante, sacando videos de una situación que pasó hace 21 años y que además fue en legítima defensa’, dijo.

Además, refirió que, con este video, el partido Morena busca ‘tapar’ el escándalo de la mansión en Houston de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. El empresario, contrario a lo que narró en la entrevista con Yordi Rosado en 2020, señaló que nunca mató a nadie y que lo ocurrido hace 21 años es porque iba llegando a un lugar de la alcaldía Miguel Hidalgo cuando fue recibido con disparos.

‘Nos defendimos y un escolta mío mató a una persona. Yo nunca maté a nadie. Disparé al aire, disuadí al aire, tenía una portación de arma de la Defensa (Nacional), no tengo antecedentes penales, nunca en mi vida he matado a nadie. Están haciendo todo este rollo porque quieren tapar los escándalos de ‘ya sabes quién”, afirmó Roberto Palazuelos.

Respecto a las críticas por parte de militantes de MC, el actor reconoció que las reacciones son normales por las declaraciones que hizo días antes, aunque justificó que se refería a iniciar juicios de difamación y calumnia.

