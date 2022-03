By

Familiares y amigos del profesor Francisco Salas, maestro de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACH, protestaron en Pensiones Civiles del Estado para exigir a los directivos el tratamiento de quimioterapia que necesita urgentemente para curar el cáncer que padece.

La protesta, en la que participaron alrededor de 100 personas, se derivó a raíz de que la institución médica no ha proporcionado los medicamentos que tienen un costo superior a un 1.5 millones de pesos.

“Quimio para pancho” gritaban los manifestantes quienes además portaron cartulinas con mensajes de exigencia del tratamiento completo para el derechohabiente del servicio médico de Pensiones.

A Francisco Salas de 52 años le detectaron cáncer de médula ósea el año pasado y su situación física se agravó a finales del año pasado, por lo que ahora necesita un trasplante de médula.

Ante la lenta respuesta por parte de los directivos de Pensiones para brindar un servicio médico de calidad al derechohabiente, a los familiares y amigos de Francisco no les quedó otra que protestar para exigir los tratamientos completos y a tiempo.

Griselda Barrera, esposa de Francisco Salas, acusó al delegado de Pensiones, Sergio Alberto Soto González y al coordinador médico, Juan Carlos García de negligencia por no suministrar el tratamiento para curar la enfermedad de su esposo.

“No es posible que una persona que está capacitada no pueda resolver un simple problema, él sabe cómo médico que mi esposo se está muriendo, él lo sabe, estudió para eso, entonces cómo es posible que no haga nada, no le interesa”, expresó.

Indicó que han recibido buen trato de parte del personal médico, de farmacia y enfermería; sin embargo, no opinó igual de los directivos a los que acusó de no interesarles la situación por la que la familia está pasando.

Salas comentó que los directivos son el problema porque no bajan el medicamento, no hacen las órdenes de compra tiempo y no les aseguran cuándo tendrá los medicamentos disponibles para el tratamiento.

Agregó que hasta ahora los encargados de la delegación local de Pensiones sólo les dicen que se trata de medicamentos muy caros y que no los pueden tener aquí en bodega, por lo que tienen que traerlos de la Ciudad de Chihuahua, pero a la fecha no han llegado después de que fueron solicitados hace más de un mes.

Agregó que las quimioterapias tienen que cumplir un esquema muy importante dentro de la medicina y si ese esquema se rompe inmediatamente, se rompe todo el avance que él tenga en su salud.

Salas dijo que tal vez el medicamento pudiera llegar en un mes, lo que es mucho tiempo porque en ese lapso debería terminar su esquema de tratamiento para evitar que el cáncer siga avanzando en su médula ósea.

Indicó que el costo del tratamiento de quimioterapias supera el millón y medio de pesos y dos millones para el trasplante de médula ósea, procedimiento que se tiene que hacer en los próximos tres meses o corre el riesgo de morir.

El demandante requiere de 36 dosis con un costo de aproximadamente 40 mil pesos cada una, las cuales se le deben suministrar en un mes.

La familia hizo un llamado a la gobernadora María Eugenia Campos a que vea la crisis por la que está pasando Pensiones Civiles del Estado, y ponga atención en los casos más críticos como los de cáncer y otros que ponen en riesgo la vida de los derechohabientes.

Francisco Salas aseguró que si la institución no les brinda el servicio recurrirán a las instancias jurisdiccionales para demandar civilmente y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

El coordinador médico, Juan Carlos García, aseguró que los medicamentos para el tratamiento de quimioterapias de Francisco Salas ya fueron autorizados, pero reconoció que no han llegado y desconoce cuándo llegarán de la Ciudad de Chihuahua.

Dijo que fueron autorizados los medicamentos con un valor de 500 mil pesos.

Griselda Barrera, esposa de Francisco Salas, puntualizó que con ese monto no se adquieren las 36 dosis que requieren, cuyo costo es de 1.5 millones de pesos.