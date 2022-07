By

-Manifestantes pasaron lista de quienes ya no están a causa de la violencia.

Integrantes de la marcha por la seguridad para pasantes de Medicina y Enfermería llegó hasta las instalaciones del Palacio de Gobierno en el centro de la ciudad., donde declararon la gran cantidad de violencia y amenazas que rodean a las comunidades en la que los médicos, pasantes y demás personal de la salud son “sometidos” a rendir su servicio social.

Al arribar a las inmediaciones del palacio de gobierno, los médicos gritaban consignas tales como “el IMSS no me cuida, solo me reemplaza”.

Uno de los manifestantes que encabezó la marcha, rindió un pase de lista de aquellos compañeros que ya no están, víctimas de la violencia y negligencia que impera en el país.

Lo anterior luego del asesinato en San Juanito de la doctora Masiel Mexía.