Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, adelantó que la capital del país se mantendrá en color naranja en el semáforo epidemiológico por COVID-19 durante esta quincena, pese a que la metodología oficial de la Secretaría de Salud federal la mantiene en rojo.

La mandataria capitalina explicó que, aunque la dependencia federal cuenta con una metodología, los estados tienen autonomía en la decisión sobre el semáforo de riesgo, tema que se ha tratado con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

“Ellos tienen sus indicadores, nosotros tenemos los indicadores que desde nuestro punto de vista son más actualizados”, argumentó Sheinbaum durante un evento de donación de 10 ambulancias por parte del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Asimismo, consideró que el asunto requiere de modificar el lineamiento, aunque sin llegar a un debate entre la Secretaría de Salud federal y su Administración, para darle más peso al Plan de vacunación, ya que, afirmó, es más difícil cerrar actividades económicas.

“Hubo una primera actualización y nosotros lo que decimos es que debería haber una nueva revisión en donde se tome más en cuenta el tema de la vacunación, porque ya es muy difícil para cualquier entidad de la república cerrar actividades económicas”, ahondó.

Cabe recordar que no se publicó el color asignado a la capital mexicana en el semáforo epidemiológico por COVID-19, como se ha realizado cada quincena, por lo que Sheinbaum dijo que indagaría el motivo con el titular de la Consejería Jurídica.

“Justo me estaban comentando el día de hoy, no sé por qué no se publicó el viernes, quizá porque se quedó en semáforo naranja, pero vamos a ver porque no salió la publicación, voy a verlo con el Consejero Jurídico, cuáles fueron las razones para no publicarlo el viernes como normalmente se hace, probablemente es porque no hubo ningún cambio de la semana anterior a esta”, dijo.

Respecto al avance del Plan de Vacunación entre los capitalinos, la Jefa de Gobierno aseguró que el programa avanza y con lo que, destacó, se disminuyen los riesgos. “Se ha mantenido el porcentaje de positividad y eso es por la vacunación, hoy lo más importante es que sigamos vacunando. Somos la entidad que más vacunación tiene”, dijo.

Por su parte, Oliva López Arellano, titular de la Secretaría de Salud capitalina, comentó que no se ha publicado el semáforo epidemiológico en la Gaceta Oficial para los siguientes días, ya que se encuentran actualizando los datos de ocupación hospitalaria.

“Estamos actualizando la capacidad y disponibilidad de camas porque estamos creciendo y recuperando camas Covid-19 y ese es el desfase que estamos corrigiendo”, dijo la funcionaria local.

Por ello, adelantó que en cuanto se encuentren disponible, se entregará la información actualizada a la Secretaría de Salud federal, mediante una plataforma.

