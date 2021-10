By

Tras la caída de Facebook, WhatsApp e Instagram el pasado 4 de octubre, se han prendido las alertas en las oficinas de Mark Zuckerberg. Ahora, la plataforma está enviando una notificación a sus usuarios donde los alienta a activar las opciones Facebook Protect, y de lo contrario, estos perderán su acceso y no podrán ingresar hasta que lo hagan.

“Activa Facebook Protect antes del 28 oct 2021. Si no lo haces, perderás el acceso a tu cuenta de Facebook hasta que lo actives”, dicen las notificaciones. “Es obligatorio que tu cuenta use este programa, el cual incluye diversas protecciones más complejas”, agregan.

De acuerdo con el blog de Facebook en 2019, Facebook Protect nació para proteger a los usuarios de ser “víctimas de personas malintencionadas en las plataformas de medios sociales”.

En principio, buscaban proteger a cuentas de “candidatos, funcionarios electos, departamentos y agencias federales y estatales, y comités de partidos en los Estados Unidos, así como a las personas que trabajan con ellos”.

Según dicha fuente, Facebook Protect permite: “adoptar protecciones de seguridad más estrictas, como la autenticación en dos pasos, y realizar controles para detectar posibles amenazas de hackeo”.

“Al registrarte en este programa (hasta entonces) voluntario, podremos detectar con mayor rapidez cualquier actividad sospechosa en la cuenta por medio de controles que nos permiten descubrir intentos de hackeo, como ubicaciones de inicio de sesión inusuales o dispositivos no verificados”, dice.

Sin embargo, los usuarios ahora están recibiendo notificaciones donde les informan que es obligatorio que formen parte del programa de Facebook Protect, sin dar mayores razones con relación a ello.

En principio, asimismo, el programa estaba destinado a personajes relacionados con la política únicamente en Estados Unidos, Canadá y Alemania; sin embargo, por alguna Facebook ha comenzado a convocar a usuarios de México y Latinoamérica en general, y que en muchas ocasiones no están relacionadas directamente con la política del país.

Sin embargo, un factor que podría estar jugando es, asimismo, la administración de páginas verificadas, de modo que estén incentivando mayor protección para éstas.

“Todos los administradores de páginas registradas deberán completar la autorización de publicación en páginas a fin de garantizar la seguridad de la página, independientemente de que los administradores individuales elijan o no participar en este programa”, escriben.

“La autorización de publicación en páginas solicita a las personas que administran estas páginas que protejan su cuenta con la autenticación en dos pasos y confirmen su país principal. Asimismo, exige que los administradores administren la página desde un perfil en el que figure su nombre real y que no tengan otros perfiles en la plataforma”, agregan en su blog.

Al momento, Facebook todavía no manifiesta las razones por las que está pidiendo que más usuarios se incorporen, pero ahora de forma obligatoria en zonas que no estaban consideradas inicialmente y que no necesariamente tienen relación directa con la política. Asimismo, se desconoce si absolutamente todos deberán activarlo, o sólo los usuarios que son avisados directamente en su aplicación.

Milenio