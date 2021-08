By

Cientos de choferes de trasporte de personal tomaron esta mañana el centro histórico de la Ciudad de Chihuahua para festejar la culminación de la administración del Gobernador Javier Corral.

El líder de los choferes, Juan Francisco Gómez Enríquez, informó que al fin se llegó la hora de que Coral se aleje del poder ya que fueron cinco años de represión, cinco años de nada, no pudo atrapar a Cesar Duarte, no pudo con la corrupción y no pudo inaugura ni siquiera lo que Cesar Duarte dejo inconcluso.

Dijo que lo que sí hizo es cancelar cerca de 200 concesiones a este gremio, manifestando desconocer en qué se beneficia a la sociedad con esas acciones.

Recalcó que afortunadamente ya se terminó esta administración y que el Palacio de Gobierno vuelve a ser palacio de Gobierno a partir del 8 de septiembre ya que en los últimos cinco años no ha sido nada.

Señaló que en esta ocasión son alrededor de 150 choferes de camiones y están esperando el arribo de 100 taxis.

En las calles aledañas al Palacio de Gobierno, la circulación fue cerrada por completo, sin embargo, se encuentran elementos de Seguridad Vial, pero ante la gran cantidad de unidades de trasporte, la circulación se encuentra cerrada.