Paloma Robles, promotora del plebiscito para el nuevo Museo de las Momias en Guanajuato, señaló que, según la Ley de participación ciudadana, el Instituto Electoral cuenta con 15 días hábiles para determinar la procedencia del plebiscito a partir de la validación de los datos de la captación del apoyo ciudadano logrado, por lo que se prevé que el plazo venza el próximo 28 de marzo.

Durante la recabación, misma que estuvo a cargo de Paloma Robles y 17 ciudadanos sin afiliación partidista, se logró captar 6 mil 559 firmas, lo que representa 52 por ciento más que las 4 mil 314 firmas que correspondían al 3 por ciento de la lista nominal, las cuales eran necesarias para que fuera procedente el plebiscito.

“En este caso concreto estamos consultando la decisión de contratar deuda pública sin respaldo ciudadano; esta decisión fue tomada por el ayuntamiento de Guanajuato el 21 de enero. Entonces es muy significativo, logramos casi 7 mil firmas en Guanajuato, de una ciudadanía que quiere formar parte de esta decisión”, explicó.

La promotora del plebiscito destacó la importancia de este mecanismo de participación, pues es la primera vez que en la entidad se lleva a cabo un acto similar a partir de una decisión de gobierno, por lo que además de llamar a participar, resaltó la relevancia de que la ciudadanía exprese su opinión a los gobernantes y no únicamente se acepten las decisiones de las figuras de poder.

“Es muy importante que el público sepa que cualquier persona, en cualquier momento, puede promover un plebiscito. No lo habíamos hecho antes, pero eso no significa que no lo podamos hacer las veces que consideremos necesario en adelante”, mencionó.

Una vez que se determine la procedencia, tanto el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, como el equipo de promovientes, podrán llevar a cabo actividades para promover la participación ciudadana, mismas que se realizarán con recursos propios de cada entidad.

Cabe destacar que, en el plebiscito, cada miembro de la ciudadanía guanajuatense podrá acudir a la urna a expresar su opinión en torno a la contratación de deuda pública. Para ello, deberán responder una boleta donde, luego de leer una pregunta relacionada con la contratación de deuda pública para la construcción del nuevo Museo de las Momias, deberán marcar la opción ‘sí o no’.

“Recordemos que este proyecto implicaría contratar deuda pública por 70 millones de pesos que representa toda la capacidad crediticia del municipio de Guanajuato; demoler una cancha techada que hoy por hoy da servicios a 5 mil personas al mes, y también desplazar a las momias de su lugar de origen”, señaló.

