La compañía de Jeff Bezos ha firmado el acuerdo de lanzamientos comerciales más grande de la historia, donde Amazon se ha hecho con 83 lanzamientos de Arianespace, United Launch Alliance y de Blue Origin, su propia empresa, para colocar en órbita la mayor parte de su megaconstelación de banda ancha, Project Kuiper, que consta de 3,236 satélites.

Este acuerdo permitirá proporcionar servicios de lanzamientos pesados durante los próximos cinco años, divididos de la siguiente forma: 38 del cohete Vulcan Centaur de ULA, 18 en Ariane 6 de Arianespace y 12 en New Glenn de Blue Origin, que también tendrá 15 despegues adicionales opcionales.

Aunque de momento Amazon no reveló los términos financieros de este movimiento, si dio a conocer que están gastando miles de millones de dólares en los contratos como parte del costo total de 10,000 millones de dólares de la constelación.

Asegurar la capacidad de lanzamiento desde múltiples proveedores reduce el riesgo de programación y ayuda a asegurar precios competitivos a largo plazo que se puedan transferir a los clientes de Project Kuiper como ahorro de costos

Dave Lim, vicepresidente senior de Amazon

La secuencia de lanzamiento de los satélites prototipos de Project Kuiper

A la par de los 83 lanzamientos, actualmente la compañía cuenta con nueve despegues programados para los vehículos Atlas V de ULA, además de dos adicionales de RS1 de ABL Space System, con los que se espera probar los satélites prototipo KuiperSat-1 y KuiperSat-2 este mismo año.

Ya hay contrato, solo faltan los cohetes

A pesar del acuerdo, Amazon hasta ahora no ha dado a conocer cuándo iniciarían los lanzamientos, pues ninguno de los tres vehículos contratados se encuentra actualmente en servicio.

una imagen conceptual del cohete Ariane 6 y a la derecha una del Vulcan

Por un lado, los cohetes Ariane 6 y Vulcan están programados para realizar sus primeros vuelos este mismo año, mientras que Blue Origin aún no anuncia fecha para el despegue inaugural de New Glenn, pero según la compañía el evento no se realizaría este año.

Amazon tampoco reveló cuáles fueron los vehículos que consideró más allá de los tres a los que entregó contratos, pero destaca la falta de uno: SpaceX y sus cohetes Falcon, con quien tiene una competencia directa no solo en el espacio, sino también en tribunales.

El lanzamiento de un cohete Falcon 9 durante una misión Starlink

Recordemos que la compañía de Elon Musk con Starlink ha lanzado hasta ahora más de 2,300 satélites y tiene planeado alcanzar hasta 30,000 para ofrecer cobertura mundial, dando servicio actualmente a unos 2,500 suscriptores a lo largo del planeta.

Sin embargo, a diferencia de los precios de SpaceX para su infraestructura y antenas, Amazon señala que aplicará “la experiencia en producción de dispositivos y servicios de bajo costo, como Echo y Kindle para brindar banda ancha de forma asequible y accesible”

