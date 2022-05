By

Estados Unidos anunció este martes un alivio limitado de las sanciones contra Venezuela, entre ellas una vinculada a la petrolera Chevron, que presentó como un gesto para promover una inminente reanudación del diálogo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición apoyada por Washington.

La administración de Joe Biden informó de estas medidas con relación a Venezuela al día siguiente del levantamiento de una serie de restricciones a Cuba, dos países que, al igual que Nicaragua, Estados Unidos califica de dictaduras.

Y aunque los funcionarios estadounidenses hablen de “coincidencias”, la aproximación de la IX Cumbre de las Américas, de la que Joe Biden será anfitrión en junio en Los Ángeles, puede tener algo que ver.

La Casa Blanca no comunicó aún la lista de invitados, pero el jefe de la diplomacia para las Américas, Brian Nichols, afirmó a principios de mes que no espera que Cuba, Nicaragua y Venezuela estén presentes por considerar que no respetan los preceptos democráticos.

México, el primero de algunos países de la región en amenazar con boicotear la cita si hay países excluidos, podría ser entonces sensible a esta flexibilización de la posición estadounidense.

Con relación a Venezuela, un alto funcionario estadounidense dijo a periodistas que la decisión está vinculada a un acuerdo entre ambas partes para reanudar las negociaciones en Ciudad de México para encontrar una solución a la crisis política venezolana.

Cabe recordar que el Gobierno de Nicolás Maduro, reelegido hasta 2025 en comicios denunciados como fraudulentos, iniciaron a mediados de agosto conversaciones en Ciudad de México con miras a superar una aguda crisis política, económica y humanitaria que se vive en ese país desde hace ya varios años.

UnoTv