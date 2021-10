Los fraudes cibernéticos menores de 30 mil, no son investigados por las Fiscalías o Procuradurías Estatales, ni por la propia Fiscalía General de la República (FGR), debido al costoso aparato de investigación de las dependencias que enfocarían sus baterías en ciberdelincuentes de “poca monta” que generan ganancias que van de los mil a 10 mil pesos diariamente.

El confinamiento por la Pandemia de Covid 19, trajo consigo una cascada de fraudes, principalmente vía cibernética, a través de correos electrónicos o recientemente por medio de mensajes vía WhatsApp, donde ofrecen trabajos con salarios que van de los mil a 20 mil pesos, esto genera que al abrir o contestar el mensaje para pedir informes sobre el trabajo, lo único que se hace es dar acceso directo a la información de su celular.

De acuerdo con la Dirección General Científica de la Guardia Nacional del primero de enero al 28 de octubre del presente año, se recibieron 12 mil reportes de delitos cibernéticos, de los cuales 4 mil 200 son por fraudes vía WhatsApp o correo electrónico; es decir, 14 reportes diarios por fraudes que van de los mil a 10 pesos.

Estos ciberdelincuentes la mayoría de las ocasiones, trabajan en grupos de dos o tres personas como máximo con más de 20 chips con números de Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Sonora, Guerrero, Chiapas que al ser utilizados los quitan del aparato celular y los conectan cada 20 minutos para evitar ser rastreados por las autoridades. Una parte de los mensajes o llamadas, siguen siendo del interior de penales estatales o municipales.

Para Víctor Jiménez Juárez Primer Subinspector de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional, los ciberdelincuentes utilizan la llamada ingeniería social para obtener la información de sus víctimas. Es decir, a través de correos electrónicos o mensajes de vía WhatsApp, se envía una liga que al abrirla se da acceso a toda la información del celular.

Los ciberdelincuentes ofrecen ofertas atractivas solicitando un anticipo presumiblemente como apartado; con transferencias electrónicas a cuentas personales a través de tiendas de conveniencia; persuadiendo al comprador de seguir negociaciones de adquisición fuera de la plataforma digital; invitando por mensajería instantánea a ingresar a los servicios de la banca en línea solicitando la instalación de aplicaciones o en su defecto el nombre de usuario y contraseña por medio de páginas web apócrifas.

“Es como utilizan a través de un segundo número telefónico la información, como por ejemplo la fotografía de perfil, configuran nuestra fotografía de perfil por que la obtuvieron precisamente de esta galería o inclusive de una red social de donde habíamos publicado estas imágenes y es ahí donde radica el factor sorpresa de nuestros datos de contacto en donde reciben estos mensajes, creyendo que efectivamente están hablando con el usuario titular de la línea que anteriormente tenían”.

Uno de estos casos es el de Magaly Fuentes, quién al contestar un mensaje de WhatsApp para una oferta de trabajo, ahora la están extorsionando con 100 mil pesos, dinero que no tiene, pero tiene la opción de vender droga para los extorsionadores.

“Pues ha tenido contacto conmigo no conozco las personas de quienes me clonaron mi celular, pero tienen contacto conmigo pidiéndome y exigiéndome esa cantidad de 100 mil pesos, metiéndome en miedo y diciendo que tiene foto de mis hijos de mis padres donde vivo y solamente foto de mis contactos y ubicaciones de mis contactos porque luego las mandan por WhatsApp. De esa misma forma me ha dicho que si no puedo pagar los 100 mil pesos que les puedo pagar con trabajo y les pregunté qué tipo de trabajo y ellos me dijeron que pues, vendiendo droga para ellos”.

Para evitar ser víctima de los ciberdelincuentes, debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones que da la Dirección General Científica de la Guardia Nacional:

• *Utiliza el doble cifrado que tiene el WhatsApp, este se encuentra en ajustes, cuenta y verificación en dos pasos.

• *Activa el bloqueo con huella dactilar al celular y al WhatsApp

• *Verifica las ofertas engañosas de supuestos proveedores o marcas de prestigio a través de redes.

• *Actualiza el sistema operativo y navegadores de Internet de tus equipos de cómputo y dispositivos móviles.

• *Instala y actualiza un software antivirus.

• *Descarga e instala aplicaciones desde sitios oficiales.

• *Visita las páginas oficiales para llevar a cabo trámites institucionales de servicios o accesos a programas sociales.

• *Verifica que la URL del comercio sea legítima y que el sitio web que visitas sea el oficial.

Excélsior