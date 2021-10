By

El presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó una gira de actividades por Guerrero que inició en la región de la montaña, junto con Evelyn Salgado, quien hace una semana asumió la gubernatura de la entidad.

En Metlatónoc, en el extremo de la entidad y casi colindante con Oaxaca, se reunió con autoridades de la montaña para encabezar una supervisión de los programas de Bienestar en Guerrero, y expuso que se debe consolidar el sistema de salud en la entidad, de lo contrario, la mudanza de la sede de esta Secretaría como parte de la descentralización que ha planteado no serviría de nada.

Durante el encuentro realizado este viernes dentro de una escuela de la localidad, el mandatario apuntó que un desafío pendiente es el avance de la cobertura de internet en el país.

Subrayó que no se debe a falta de presupuesto, ya que “existe el recurso pero no hay tecnología aunque parezca increíble”. Explicó que se están comprando “transmisoras especiales” para colocarse en las escuelas y en postes de luz para garantizar el acceso a este servicio.

Pero, insistió, “no está fácil porque no es, a ver, hablamos con la NASA, hablamos con el Pentágono, con el Departamento de Estado de Estados Unidos, o una gran empresa y les pagamos una renta para colocar un satélite que alumbre tu territorio y que de esa manera tengamos el Internet, pues no, eso funciona para la radio, para el teléfono, para la televisión, pero no por el Internet y es una tecnología que todavía está en proceso desarrollo”.

Dar cobertura de este servicio, dijo, “parecería que es pan comido, tamalitos de chipilín, pero no, nada más que es importantísimo porque cuando tengamos Internet en todo el territorio se va a consolidar la transformación”.

A la par, expuso que otro tema pendiente es consolidar el sistema de salud. Recordó que la sede de la Secretaría de Salud estará en Acapulco, “entonces casi le diría el doctor Alcocer: si Guerrero no tiene sus servicios de salud y bien establecidos, si no hay buenos centros de salud, buenos hospitales, equipos, médicos, especialistas, medicinas en Guerrero, no sirve nada”.

Indicó que busca empezar con esta consolidación en la región de la montaña. Si se atiende este tema en Guerrero, y de paso en los estados de Oaxaca y Chiapas, “ya con eso”, pero “no puede ser que aquí sea la sede de la Secretaría de salud y que no haya médicos, que no hay especialistas que no haya medicinas sería el colmo, por eso es un desafío, es un reto. Todo esto que yo creo, estoy consciente de qué va a ir convirtiéndose en hechos, en realidad”.

Para ello, confió que tendrá el apoyo de Evelyn Salgado, así como para construir caminos. Lo ideal, dijo, sería replicar el programa que el gobierno federal realiza en Oaxaca para entregar de manera directa los recursos a las autoridades comunitarias. Recalcó que eso demanda de honestidad y no hacer lo mismo al contratar empresas con pagos que desaparecen.

Consideró que las autoridades de Guerrero también son honestas. Sólo Ayutla recibe recursos por este mecanismo. Si este tipo de acciones se encargarán sólo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes “no vamos a salir”, por lo que llamó a repartir trabajo para aligerar el peso y aplicar este mecanismo también con obras para agua potable.

López Obrador se comprometió a regresar en unos meses a la región de la montaña para seguir dando seguimiento a estos objetivos.

