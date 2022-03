La juarense Fernanda Aguilar Soto conquistó el primer lugar en el torneo Mr. México Principiantes y Novatos 2022, efectuado días atrás en la Ciudad de México.

Con 21 años de edad, la competidora juarense comentó que para poder subir a lo más alto del pódium tuvo que mantener una estricta disciplina, además de la motivación de su familia y de la entrenadora Laura Simental.

Con nueve meses dedicados a la disciplina, Fernanda ha logrado colocarse en una posición respetable, ya que ha conquistado torneos como Mr Chihuahua, Bikini Fittness Principiante y el torneo que le dio el pase al Nacional, Bikini Fitness Novatas y Bikini Fitness Juvenil.

“Me quedo con un sabor de boca exageradamente satisfactorio y me siento contenta porque ahora que he practicado deporte, me di cuenta que me encanta y es algo que no quiero dejar de hacer”, agregó.