El gobierno federal alertó sobre un fraude que se realiza a través de mensajes y audios, que se difunden en aplicaciones de mensajería instantánea como Whatsapp y Telegram, para adquirir supuestos créditos en efectivo del Banco del Bienestar.

Ana Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección Quién es Quién en las mentiras de La Mañanera, explicó que se detectó un audio en el que se pide llamar a un número telefónico para acceder a un crédito que otorga el gobierno federal y la Secretaría del Bienestar.

Sin embargo, aseguró que esto es falso, ya que el gobierno no utiliza intermediarios para otorgar apoyos o créditos.

“Que no te engañe, evita ser víctima de un fraude. Si alguien te escribe o te llama para ofrecerte un apoyo en efectivo del Banco del Bienestar o del gobierno federal es muy probable que sea un fraude.

“Como un audio que ha sido difundido en Whatsapp y Telegram, en el que piden llamar a un número de teléfono para acceder a créditos en efectivo por parte del gobierno de México y la Secretaría del Bienestar”, dijo en Palacio Nacional.

Por ello, la funcionaria federal hizo un llamado a la ciudadanía no dejarse engañar y revisar la información en fuentes oficiales para evitar ser víctima de fraudes.

“Es falso, en el gobierno de México no existen los intermediarios, hay que verificar siempre en fuentes oficiales, no se dejen engañar”, afirmó.

