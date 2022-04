By

Ante el hartazgo y la falta de respuesta de las autoridades de las tres órdenes de gobierno para dar a los juarenses lo que se merecen y que no se tiene desde hace más de 20 años, la organización Futuro Makers, informó que debido a los intereses personales de los protagonistas de las clases políticas, no se ha podido atender las necesidades urgentes de los juarenses, siendo el caso de la salud y en particular del cáncer de mama, es por ello que este padecimiento será uno de los principales motivos para que esta organización exista.

Héctor Muñoz, uno de los representantes de la organización, señaló en rueda de prensa este día que Futura Makers será una comunidad que buscará y exigirá lo que merecemos y no tenemos en Juárez, Paz, Bienestar y Esperanza, lo cual se logrará a través de mecanismos innovadores de gobernanza colectiva, pero sobretodo, movidos por el amor, el deber y la valentía.

Dijo que uno de los principales problemas es el cáncer de mama y es la principal causa de existir, y es de reconocer que la mujer es el principal pilar de la sociedad y uno de los principales males que aqueja a este género, es precisamente el cáncer de mama.

¿Y porque el cáncer de mama?, porque todas las mujeres están expuestas a esto e incluso los hombres, pero son las mujeres quienes más lo sufren y pierden la vida, por ello se exigirá ni una menos, siendo esta la principal causa, salvar la vida de las mujeres.

Comentó que en diferentes ocasiones esta comunidad ha tenido acercamiento a las diferentes esferas de gobierno, a las distintas instancias médicas, para exponer esta problemática, pero hasta el momento solo se ha tenido como respuesta un si tenemos que atenderlo, pero no se dice cómo ni cuándo, los diferentes hospitales e instancias médicas, no cuentan con el equipo, personal, instalaciones e infraestructura adecuada para dar solución a la problemática.

“Todo indica que hay otras cosas más importantes para la clase política que atender la salud de las mujeres principalmente, invierten tiempo, recursos económicos infraestructura a otras cosas mientras que las mujeres continúan perdiendo la vida a causa de este mal”, destacó Héctor Muñoz.

Por su parte, Oscar Cantú, otro de los representantes de esta comunidad, informó que en repetidas ocasiones se ha tendió acercamiento con las distintas instancias de gobierno, de salud y organizaciones que tiene relación con este tipo de padecimientos, para exponerles la problemática y solo se queda en una problemática escuchada, ya que nadie y desde hace meses, ha ofrecido una respuesta y se continúa a la espera de esta para poder dar inicio a la atención adecuada del cáncer de mama.

Señaló que esta es una comunidad que está respaldada por personal experto en la materia, personal capacitado y personal que sabe de lo que se está hablando y n son ningunos improvisados y saben de lo que significa este padecimiento y solo se espera el apoyo de las autoridades para poder iniciar a brindar a las mujeres una detección oportuna, adecuada y dar seguimiento eficaz para evitar más muertes por este mal.

De igual manera, Dan Andrade, otro miembro de la comunidad, señaló que esta es una comunidad con los mecanismos precisos para hacer que los gobiernos cumplan con sus compromisos y atienda las prioridades de la comunidad, por ello invita a los juarenses que se unan a este colectivo y juntos hagamos que las autoridades y quien nos tenga que escuchar, nos escuche y empiecen a tomar cartas en el asunto para que el día de mañana esta problemática sea mucho menor y menos mujeres sufran este mal.