La noticia pegó fuerte en Italia, porque de allí es oriunda la doctora Donata Vercelli, a quien días pasados citamos por haber comprobado científicamente que el lisado bacteriano OM-85, en venta en las farmacias de México como Broncho Vaxom, inhibe y previene infecciones, entre ellas, la de Covid-19.

Sin duda es un punto de inflexión en la lucha contra el coronavirus, porque la noticia fue dada a conocer días pasados en la televisión abierta italiana, precisamente en el programa Stasera Italia, de la Rete 4, por la propia Donata Vercelli.

Profesora de Medicina Molecular en la Universidad de Arizona, Vercelli encabezó este excepcional descubrimiento y asegura que el fármaco Broncho Vaxom, un inmunoestimulante que se utiliza para prevenir infecciones de las vías respiratorias, incluso en niños, es efectivo contra el Covid-19.

El hallazgo científico sobre el pretratamiento de las células con OM-85, utilizado desde hace casi 60 años, que impide la infección por SARS-CoV-2, estuvo a cargo de Vercelli junto a Janko Nikolich-Zugich, miembro de BIO5, y Jennifer Uhrlaub, científica investigadora asociada.

Durante la mencionada entrevista, Vercelli explicó el descubrimiento: “Hemos encontrado un fármaco que puede inhibir y prevenir la infección con el virus Covid porque suprime la expresión de las proteínas a las que se adhiere este virus: si no hay conexión, no habrá entrada del virus; si no hay entrada de virus, no hay infección o, en todo caso, estará muy disminuida. Y este es el descubrimiento que hemos hecho”.

Consultada sobre si el medicamento está en el mercado, Vercelli dijo que “es un fármaco que se ha utilizado durante varias décadas. Estamos hablando de un fármaco cuyo nombre científico es OM-85. El medicamento se vende comúnmente en farmacias y ayuda a prevenir infecciones y es un tratamiento que en cierto sentido debe funcionar como un paraguas, independientemente de las variantes que circulen”.

En la misma línea, la investigadora sostuvo, en el reportaje que fue divulgado por los medios de toda la península que “es un medicamento diferente a las vacunas y es complementario a ellas”. El fármaco, está presente en todas las farmacias con el nombre de Broncho Vaxom: “Probablemente se ha utilizado durante 50-60 años y tiene esta finalidad: generalmente en temporadas invernales, en otoño, cuando las infecciones en el tracto respiratorio son comunes, se usa como inmunomodulador para proteger el tracto respiratorio de las consecuencias de una infección viral o incluso de la propia infección, de forma muy general”.

Consultada precisamente sobre cómo funciona contra el Covid-19, la docta explicó que “funciona contra Covid en nuestros estudios, que son estudios de laboratorio, es importante decir esto: estos son estudios experimentales, aún no se ha probado contra Covid, contra la enfermedad. Pero eso sí, lo que básicamente pasa es que previene para que el virus no entre a las células, porque cierra su acceso, bajando mucho la expresión de las moléculas a las que se adhiere este virus y si el virus no se adhiere, no entra y no infecta. Esto es lo que hace este medicamento en las células de nuestras vías respiratorias. Es un fármaco que tiene un perfil de seguridad muy alto y una toxicidad muy baja, y en este sentido -es importante subrayarlo- es un fármaco que podría probarse bien y pronto”.

De acuerdo a los fundamentos de la investigación, publicada originalmenteen el Journal of Allergy and Clinical Immunology, “la idea es usar lisado bacteriano para entrenar nuestro sistema inmunológico para que nos proteja de los virus, de la misma manera que aquellos que están expuestos regularmente a animales de granja están protegidos contra una multitud de bacterias y otros microbios”.

Finalmente, vale decir que la investigación de Vercelli y equipo fue apoyada en parte por OM Pharma SA, el Instituto BIO5 y por el Instituto Nacional de Salud Ambiental de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos.

