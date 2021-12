La ex directora del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca (Maco), Cecilia Graciela Mingüer Vargas, quien fue reportada como no localizada la mañana de este martes ha sido encontrada en el municipio de Santa María Tlahuitoltepec, en la Sierra Mixe, informaron fuentes de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), quienes señalaron que se encuentra en perfecto estado de salud.

De acuerdo con fuentes de la dependencia, ya se hizo contacto con Mingüer Vargas quien señaló viajó junto con un grupo de amigas a dicha localidad durante el fin de semana, sin embargo, en la zona donde se encontraban no tenían señal de celular, motivo por el cual no se comunicó con nadie.

Sin embargo, de acuerdo con los protocolos de búsqueda de personas no localizadas de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la FGEO, en tanto la persona reportada no se valore médicamente por la dependencia, continua con la categoría de no localizada.

Amigos y compañeros de Cecilia Mingüer explicaron que hasta el momento ellos no han tenido ningún contacto con la ex directora del Maco, ni han tenido la confirmación de localización por parte de su familia o la fiscalía, por lo que para ellos aún no ha sido localizada.

LaJornada