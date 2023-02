By

Maru Campos con la mano firme para mantener en orden el Cereso

El maniqueísmo amliano a todo lo que da

Una vez más llega Alito a ensuciar lo limpio

Los concesionarios del transporte público están hartos de la apatía e indolencia del subsecretario de Transporte del Estado, Luis Manuel Aguirre que en vez de impulsar el buen servicio del transporte en la ciudad, pone obstáculos para que no progrese.

Las constantes trabas que pone ha llegado al límite que están solicitando a la gobernadora del estado María Eugenia Campos su inmediata destitución de su cargo porque no ha demostrado trabajo.

Aseguran que ahora que fue nombrado subsecretario de Transporte en el todo el estado, Luis Manuel Aguirre se ha dedicado en obstaculizar los trámites de los concesionarios.

José Alberto Holguín quien es coordinador operativo de la línea Poniente-Sur aseveró que el representante de Transporte en el estado aseveró que hasta el momento no ha hecho nada para que el transporte mejor de lo contrario, que diga que está trabajando presentando resultados de los proyectos que tenga.

“Luis Manuel Aguirre vino a hacerle un daño fatal al transporte, ya no se pudo avanzar, ya no se puede concretar el servicio inclusive, los BRT ahí están atorados por él, porque él lleva cosas allá a Palacio de Gobierno que no son ciertas”, sentenció.

Aseguró que Luis Manuel Aguirre ha puesto trabas para llegar hasta con la gobernadora del estado, María Eugenia Campos para plantear y proponer soluciones al servicio del transporte público en la ciudad.

***

Apenas ayer el Congreso del Estado le aprobó a la gobernadora la solicitud de mover la responsabilidad de los Ceresos de la Fiscalía a la SSPE y ya hoy desde la madrugada la secretaría tomó el mando.

Desde temprana hora, elementos de seguridad pública del estado ingresaron al Cereso 3 y tomaron el control como lo instruyó la mandataria estatal.

El cambio va en serio y esto habla del orden que Maru Campos está poniendo al interior de los Ceresos como lo prometió.

No la tiene fácil porque se trata de una desatención total desde administraciones pasadas pero la gobernadora está haciendo lo conducente y pronto se verán los resultados.

También han anunciado que este mismo operativo que se da en el marco de la entrega- recepción, se realizará en el resto de los Ceresos del estado a cargo de la SSPE y de fuerzas policíacas de los tres órdenes de Gobierno, por lo que es de reconocerse el trabajo en conjunto que se realiza para restablecer el orden al interior de los centros penitenciarios y de una radical reestructuración del sistema penitenciario de Chihuahua para que sucesos como el del primer día del año no se repitan.

Bien por la gobernadora quien ha asegurado sostener acciones y estrategias para proteger a la ciudadanía chihuahuense y mantener la paz y seguridad.

***

La típica frase que repite a rabiar el presidente Andrés Manuel López Obrador casi todos los días y que reza: “o estás conmigo o estás en contra de mí y en contra del pueblo bueno y sabio”, deja ver su gran maniqueísmo que cada vez divide más a los mexicanos.

No cabe duda de que el titular del ejecutivo federal ya se abrogó la voluntad de más de 30 millones de mexicanos gracias a la estrategia de divide y vencerás.

Como todo lo que hace casi por decreto ayer declaró como se adversario político a su bienhechor Cuauhtémoc Cárdenas quien pintó su raya con la cuatroté.

Por lo que políticamente para el presidente AMLO sólo existen dos tipos de mexicanos, los que los siguen a ojos vendados y los que no están de acuerdo con él.

Aquí se entiende perfectamente la polarización en la que se encuentra inmersa la sociedad mexicana.

***

El destable Alejandro Moreno “Alito” se llevó la gran tache luego de que su presencia en la plenaria de los diputados del PRI logró desbarrancar la reunión, previo al inicio del periodo ordinario de sesiones de los senadores del tricolor.

Tal fue el repudio que causó al cruzar el umbral del lugar donde se desarrollaría la plenaria que el senador Miguel Ángel Osorio Chong solicitó que, ante la nefasta presencia de Alito se pospusiera la reunión, lo cual fue reafirmado por el resto de los senadores priístas incluyendo a Claudia Ruiz Massieu.

Que no entenderá Alejandro Moreno Cárdenas que su único lugar es ser enjuiciado por los múltiples latrocinios que causó al estado de Campeche y por los que le sigue causando al PRI.