El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que hasta el momento no hay motivos de riesgo y de preocupación ante la nueva variante de Covid-19, ómicron.

Al descartar un cierre de actividades, en su conferencia de prensa en las instalaciones de la 28 Zona Militar de esta capital, el titular del Ejecutivo expresó:

“No hay elementos para preocuparnos, no hay elementos de riesgo, de acuerdo al reporte de los especialistas, pero si hay mucha Información en los medios que no debemos espantarnos, porque hay bastante incertidumbre, información no confirmada”.

El Mandatario dijo que este martes en El Pulso de la Salud; se dará un informe sobre la información que tiene sobre esta nueva variante.

“No hay todavía información sólida, si esta variante es más peligrosa que las otras variantes, no existe eso, nada más que detectó en Sudáfrica, pero no se sabe más, si va a llegar a todos los países, sobre todo el grado del peligro que representa, en cuanto a contagios y fallecimientos

No hay todavía información, (así como tampoco) hay información, eso debe quedar muy claro, de que las vacunas no sean efectivas para enfrentar esta variante, no hay información, no se puede decir las vacunas no sirven, al contrario, está demostrado, comprobado que es lo mejor para prevenir, por eso tenemos que ir vacunando los que se han quedado rezagados”.

Señaló que México está preparado para enfrentar esta nueva variante y que su gobierno siempre está atento y cuidando a la población, porque ese es su trabajo, cuidar a los mexicanos.

ElUniversal