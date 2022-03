El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la difusión del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la revocación de mandato, ya que no han promovido la consulta y que hay que buscar la publicidad como Dora la Exploradora.

En La Mañanera desde Palacio Nacional, el Presidente leyó un aviso sobre las mesas receptoras donde los ciudadanos podrán emitir su opinión en la consulta de revocación de mandato.

Entonces, López Obrador lamentó que el Instituto no promueva la consulta, ya que recientemente se realizó un debate, donde cree que la gente no se enteró de él, “si preguntamos, no se enteró ni el uno por ciento de los mexicanos, porque parece que ese es el propósito”.

“En los noticieros, de los medios informativos convencionales no hay nada, nada, nada, nada. A lo mejor aparece. A lo mejor aparece el texto, y no me pueden sancionar porque no estoy llamando a votar en un sentido o en otro, es convocar a la gente a que participe porque es mi deber”.

Por lo que, confió en que se difunda más porque, “es buena oportunidad para manifestarnos, para hacerlo de manera pacífica, la vía democrática o cuando es que aceptan la democracia”.

Milenio