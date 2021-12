By

El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Gabriel García Cantú, denunció que en los últimos días ha recibido amenazas y mensajes intimidantes por los señalamientos que ha hecho contra la empresa VITAS, y otras empresas similares, debido a que operan bajo los mismos esquemas del Grupo ARAS.

En entrevista, el legislador detalló que a partir de que comenzó a tocar el tema de las financieras recibió mensajes a través de redes sociales en los cuales se le exige dejar de hablar de estas empresas, sobre todo de VITAS.

“Me han dicho que si sigo hablando de esta empresa van a atacar a mi familia, pero no me van a intimidar”, refirió el legislador al agregar que estarán en pláticas para conocer qué medidas se toman en contra de estas amenazas y adelantó que no dejará de realizar los señalamientos.

El legislador ha precisado que la empresa VITAS no cumple con la normatividad ni los requisitos para conformarse como una Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, por lo que se debe actuar para evitar un problema como el sucedido con Grupo ARAS.

En cuanto al caso de Aras, en el cual más de 18 mil personas han sido víctimas de fraude, el diputado señaló que han sostenido reuniones privadas con ciudadanos afectados y les preocupa que el problema no se solucione en el estado de Chihuahua.

Detalló que, de no ser solucionado en el estado de Chihuahua, podría correrse el riesgo de que los bienes de Grupo Aras sean incautados por la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria y sea complicado el responder por el daño a las personas.

www.EntreLineas.com