By

Una mujer que caminaba sobre la avenida De las Torres fue agredida durante la madrugada de hoy, quedando lesionada y fueron los propios familiares quienes la trasladaron a recibir atención médica a tres diferentes nosocomios, pues no la querían recibir, se informó por parte de la SSPM.

De acuerdo al reporte, la joven de 21 años, caminaba a la altura de la calle Ramón Rayón cuando de pronto un sujeto le realizó al menos tres disparos de arma de fuego, lesionándola en la pierna, rodilla y un brazo.

Posteriormente, los familiares la subieron a un auto particular para trasladarla a una clínica del MIMSS, donde no la quisieron recibir, desconociéndose el motivo, posteriormente la trasladaron a una clínica particular, donde tampoco la recibieron, por lo que os familiares optaron por trasladarla a una tercera clínica, donde permaneció por más de una hora para ser recibida.

Allí, los agentes preventivos encontraron a la joven sentada en la banqueta en espera de ser recibida y luego de un rato de que arribaron los uniformados, finalmente fue recibida.

De igual manera se dio a conocer que los agentes preventivos acudieron al lugar donde se reportó el ataque, pero ya no encontraron a la joven ya que los familiares ya la habían trasladado recibir atención médica a la primera clínica, por lo que acudieron hasta donde la joven fue recibida para realizar el levantamiento del reporte.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de la agredida y el motivo por el cual fue agredida.