Agentes federales del Instituto Nacional de Migración (INM) aseguraron a 330 personas de diversas nacionalidades en la autopista Puebla-Orizaba, “hecho que se puede calificar como histórico en al menos los últimos tres años”.

El INM informó en un comunicado de prensa, que, de estas personas, 108 son de nacionalidad cubana, 14 ecuatoriana, 55 salvadoreña, 44 nicaragüense, 36 guatemalteca y 73 hondureña.

Todos los migrantes con estancia irregular en el territorio nacional viajaban en 11 camionetas y dos automóviles particulares sobre la vía rápida.

La localización derivó de las labores de inteligencia en las que intervinieron elementos del INM y de la Guardia Nacional (GN), así como de la policía estatal, se indicó.

Asimismo, en esta acción se puso a disposición a 19 personas de nacionalidad mexicana y 13 vehículos en donde viajaban, por el probable delito de tráfico de personas, para los fines que correspondan ante la Fiscalía General de la República (FGR)”, explicó.

Se detalló que son 18 hombres, entre ellos, una mujer, quienes presuntamente estaban a cargo del tráfico de personas.

Los detenidos fueron identificados como Marcelo C., Fernando. S., Alberto Antonio D., Rigoberto H., Juan C., Ángel de Jesús G., Héctor C., Silvia Yadira A., David C., Hernán V., Andrik B., Oscar D., Ronald R., Stefano V., Jorge S., Brayner H., Guadalupe H., Francisco P..

De acuerdo con los datos oficiales, 15 de ellos son originarios de Chiapas, una de Hidalgo y tres de Veracruz, quienes quedaron a disposición de las autoridades ministeriales.

Otro hecho en el Estado de México

Elementos de la Célula de Atención al Migrante de la policía de Ecatepec resguardaron a 12 centroamericanos de nacionalidad salvadoreña, que deambulaban por calles de la colonia San Carlos completamente agotados e incluso uno de ellos con principios de deshidratación.

El hecho ocurrió la madrugada de ayer cuando el grupo de migrantes pidió auxilio a efectivos de seguridad del cuadrante 28, pues refirieron que ya no podían seguir con su marcha en busca del sueño americano, pues se encontraban completamente agotados.

El grupo de salvadoreños, integrado únicamente por hombres, fue trasladado al centro del Instituto Nacional de Migración ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

Excélsior