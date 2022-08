Hombres armados bloquearon la madrugada de este sábado con vehículos incendiados la autopista que conecta la ciudad de Zacatecas con el municipio de Villanueva.

De acuerdo con medios locales los sujetos armados despojaron a varios conductores de sus unidades para después incendiarlas sobre la carretera federal 54, entre las comunidades El Visitador y Chilitas de esta capital.

Asimismo, fueron colocados ponchallantas en la zona afectada.

Al menos cinco vehículos particulares, un taxi del aeropuerto, dos vehículos compactos, un tráiler y un camión de tres toneladas fueron calcinados, reportó NTR Zacatecas.

En redes sociales difundieron fotos y videos de los vehículos incendiándose la madrugada de este día, así como de los mismos ya vistos calcinados la mañana del sábado.

No se reportaron personas lesionadas debido al violento hecho.

A bus and a semi-trailer truck were burned by gunmen in a highway in Zacatecas. pic.twitter.com/1UO7xLCtiE

— All Source News (@All_Source_News) August 27, 2022