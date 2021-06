Tras perder en la jornada electoral de este 6 de junio, Alfredo Adame no dudo en defenderse de todo aquel que se burló de él. En el programa Chismorreo, aseguró que no perdió, sino que hubo “mano negra” en la contienda electoral 2021.

Además, se mostró enojado por la victoria que obtuvo su excuñada Rocío Banquells en el conteo rápido.

“¿Qué tan sorprendente es que una candidata que no caminó ni media calle, que no conoce la alcaldía, que no sabe absolutamente nada, gané?, fue el efecto billetazo y la compra de votos, no sé si pasamos de Guatemala a Guatepeor, me refiero a Rocío Banquells”.

Tras ser cuestionado sobre si era verdad que el único voto en su casilla fue de él, Adame lo negó y aseguró que votó cerca de donde vive y que ahí no podía votar por sí mismo, pero sí votó por los candidatos de Redes Sociales Progresistas.

Adame atacó al periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, asegurando que tanto él como el Rey Grupero y Carlos Trejo no han tenido éxito en nada.

“¿Quiénes son ellos para compararse conmigo? No tienen una trayectoria, no tienen prestigio, no han tenido éxito en nada”.

Alfredo Adame también arremetió en contra de los conductores de Chismorreo, acusó que solamente lo quieren provocar al ponerle el video de Carlos Trejo, donde se burla de su derrota electoral.

