Loera ya se siente el hombre elástico

Una promesa más incumplida de El Peje

Se cae a pedazos el Camino Real; 10 años de abandono

Sin trascendencia tratan de reunir a los priístas

Todos la necesitan, pero pocos la apoyan

En la ceremonia de inauguración de la Universiada el pasado viernes, allá en el Estadio Olímpico Universitario Benito Juárez, para nadie pasó desapercibido la mano dura de Javier González Mocken.

Las picuetas fuentes de Cañonazos dicen que el secretario de Educación y Deporte increpó al rector de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) y con voz firme, fuerte y frente de todos le dijo: “necesito hablar con usted por los graves problemas que tenemos en la Universidad”.

Muchos de los presentes se voltearon a ver y hasta pena ajena sintieron por Carlitos, quien sólo asintió afirmativamente con la cabeza gacha y el rostro ruborizado por el tono del secretario.

Tras la escena, el morbo y la curiosidad se apoderó de los entremetidos que presurosos se preguntaban entre sí los motivos del disgusto de Mocken, y se imaginaron la regañada que le pondría al panista al día siguiente.

En los corrillos de la Secretaría de Educación y Deporte, todo mundo sabe que el secretario González Mocken llegó dando posiciones hacia el interior de la Secretaría y en los diferentes subsistemas a un grupo de ex priístas que le ayudaron en su tránsito en el PRI, en Morena y en el PAN.

Pero también los jefes de la casta azul del PAN lograron posiciones como, por ejemplo, la rectoría de la UTCJ precisamente en la persona del excandidato a diputado local por el sexto distrito Carlos Ortiz, quien ahora tiene que lidiar cada hora con su subalterno Ariel Díaz de León impuesto por el secretario como jefe administrativo sin cumplir con el perfil ya que es médico de profesión.

Si ya de por sí esta secretaría maneja una grilla muy pesada con los profesores adheridos al SNTE, vía las secciones 8 y 42; imagínese ahora los ultras blanquiazules de toda la vida y el grupo de los expriístas que llegaron al abordaje.

Estos casos de poder también ocurren en otras instituciones en donde los equipos se dan y se bloquean con todo; otro ejemplo es lo que ocurre en la Coordinación de Bachilleres en la Zona Norte, en donde la coordinadora ultra panista Laurita Robledo fue designada por los jefes azules, pero ella tiene como jefe al priísta Marco Licón impuesto por Javier González Mocken.

En bachilleres estos funcionarios se especializan todos los días en la zancadilla política. Sólo pregúntele a Robledo cómo le ha ido en estos meses con Licón y su gente. El final será de pronósticos reservados y estaremos atentos.

****

Más emocionado que nunca, el superdelegado federal Juan Carlos Loera fue saludado en Monterrey por su gran Tlatoani Andrés Manuel López Obrador el pasado viernes.

Loera acudió a la cumbre de delegados del Bienestar de la zona norte, disque para impulsar la producción de maíz, frijol, trigo, leche y carne de res a través de un programa que contempla a los 20 mil becarios que tiene “Sembrando Vida” en el estado de Chihuahua.

Graciosamente se le olvida al Factótum que el objetivo de ese programa es sembrar árboles maderables y no maderables y ahora lo quiere volver elástico para incrementar la producción de los productos antes señalados, lo que es una vil mentira.

Lo anterior no es posible; difícil cambiar el programa a la mitad del río.

Al superdelegado también se le olvida que está tratando con chihuahuenses que tienen la capacidad de ver cuándo se trata de jugar y de burlarse de su mínimo de inteligencia

Ahora solo hay que esperar durante esta semana la gran rueda de prensa con tan novedoso y mentiroso anuncio.

****

El Peje prometió que no iba haber nuevos impuestos y resulta que pretenden implementar el pago de derechos de una nueva verificación nacional vehicular que, no es otra cosa que revivir la vieja revista mecánica que el gobierno del estado cobró hasta 1986.

Es evidente que tendrá un costo, lo cual rompe con una más de las promesas del excandidato moreno hoy convertido en presidente de la república.

Los vehículos serán verificados a partir de su cuarto año de manufactura y hasta el noveno será bianual y a partir del décimo será anual.

Otro costo que viene a agravar la inflación y la carestía en la que están sumidos todos los mexicanos.

****

No se sabe si será por envidia a una gran obra o si será por indolencia o simplemente por incompetencia, pero las administraciones municipales encabezadas por Enrique Serrano, Armando Cabada y lo que va de la actual dejaron en el abandono total el trayecto del Camino Real.

Los miradores se encuentran totalmente vandalizados, ya no existe el alumbrado público, los taludes se están desgajando constantemente, el área de rodamiento no cuenta con mantenimiento y ni que pensar que por ahí pase una barredora.

Y para rematar todos los señalamientos viales verticales y horizontales ni el recuerdo queda.

Ojalá que esta administración que todavía le faltan 28 meses de gestión ponga atención a esa vía de comunicación del poniente de la ciudad y saque del olvido a tan importante periférico, independientemente de quien lo haya construido.

Por cierto, ahora que se menciona a Héctor “Teto” Murguía como posible candidato de una alianza de partidos para la presidencia municipal, en una de esas tendrá que ser él el que rescate el Camino Real.

Una recomendación de Cañonazos a los anfitriones de la Universiada que no permita que, en los viajes turísticos gratis del municipio, “se le ocurra llevar a los jóvenes visitantes a recorrer el Camino Real”. ¡Que vergüenza!

****

Sin la asistencia de los otrora figurones del PRI y con una orden del día sin mucha sustancia, el pasado fin de semana se llevó a cabo el Consejo Político Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el auditorio “Don Ramiro Cota Martínez” en la capital del estado.

Alejandro Domínguez y Kenia Durán intentaron reunir a los figurones del tricolor pero no lograron su asistencia; llenaron el auditorio con integrantes de algunos consejos políticos estatales del PRI de la época de César Duarte.

En la sesión burocrática partidista que, en su punto más culminante, el dirigente Alejandro Domínguez sólo acertó a autorizar la renovación de 43 comités municipales de dicho partido

Y en Juárez especulan que Alejandro Domínguez sólo perfiló ratificar al fantasmín Jaime Cano por instrucción de la cuasi dueña del partido, Adriana Fuentes quien tiene sus aposentos políticos en el segundo piso de la presidencia municipal.

Por lo que algunos priístas afirman que el dirigente Domínguez y su séquito sólo juegan a que el tiempo transcurra para obtener los primeros lugares de las listas de diputados y senadores en el 2024; y hasta sueñan con el 2027.

****

Hasta embargo ha tenido que sufrir el patronato de la Cruz Roja mexicana en Ciudad Juárez, ya que las entidades públicas y privadas la han soltado de la mano.

Ahora la Cruz Roja acusa algunas deudas y no cuenta con los recursos para una operación significativa como en años anteriores.

Tanto empresas como entes de gobiernos no han podido, no han sabido, o de plano no han querido responder a la universalmente reconocida Cruz Roja.

Esta institución es un fuerte apoyo para el departamento de rescate municipal y para el departamento Urge del gobierno estatal. No se diga para el gobierno federal que no cuenta aquí con ningún tipo de servicio para las emergencias.

De seguir así, están condenando a esta noble institución a la inoperancia, ya que sus servicios cada día se ven más mermados.