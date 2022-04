Debanhi, la triste historia que evidencia miles de casos

Ya salió el peine de la Visita de Luis María Alcalde

Organizarán Mariposas Amarillas Copa Juárez Santos 2022

Todo parece indicar que en días próximos la gobernadora del estado, María Eugenia Campos, le dará las gracias a su “representante ” en la frontera, quien lejos de ayudar a la solución de los problemas que se presentan en esta ciudad se ha convertido en un verdadero lastre para la burocracia estatal.

Y como negarlo si efectivamente Oscar ” El Cantinflas ” Ibáñez aparece siempre ligado a los grandes problemas que enfrenta la urbe juarista, señalando que la gota que derramó el vaso fue la “inauguración” de la ruta troncal 2 del Bravo Bus, ahora le llaman Juárez Bus, que no fue más que un “rancio” evento en el que la desorganización y falta de logística reinaron por todos lados ya que aquel evento que sería lo más pomposo posible se convirtió en una verdadera cena de negros sin pies ni cabeza que concluyó en un pequeño paseíto de nomás de 2 o 3 kilómetros de recorrido.

Luego de terminado el evento el titular de la Secretaría de Gobierno, César Jáuregui, se bajó del Bravo Bus buscando explicaciones de por qué aquel evento había salido tan mal y fue ahí donde los funcionarios de gobierno señalaron a Ibáñez como el responsable de tal desventura y a pesar de que el evento era organizado por SEDUE la responsabilidad directa era de la ” representación” del gobierno estatal en Ciudad Juárez.

Así como esta, se pueden platicar más de 4 o 5 situaciones que se supone debió de haber resuelto el “representante” de la gobernadora, sin embargo, su ineptitud ha brotado por todos lados y quien tiene que venir a enmendarle la plana es César Jáuregui quien no puede ocultar la cara de disgusto cada vez que tiene que tratar con el singular sujeto.

Definitivo el enojo de César Jáuregui quien en todas las fotos del evento sale con cara de ” fuchi” y como diciendo ” compadre no me ayudes se me hace que yo me defiendo mejor solo”.

Con este tipo de “funcionarios” es cuando cae como anillo al dedo aquella frase de ¿con esos amigos ‘pa que queremos enemigos? “.

****

La desaparición y muerte de Debanhi Escobar en Nuevo León puso el dedo en la llaga de los miles de casos de mujeres de todas las edades que se encuentran desaparecidas y asesinadas.

Como fue el caso de las muertas de Juárez en los años noventa sigue esta desafortunada historia, pero ahora latiendo en todos los confines de la república mexicana.

El caso de Debanhi también deja en claro cómo muchas de las autoridades de procuración de justicia siguen actuando con negligencia, si no es que, hasta con dolo.

La Fiscalía de Nuevo León dejó muy mal parado al novel gobernador Samuel García a unos meses de haber iniciado su gobierno; al gober se le conocen más dotes de youtubero que capacidades para el ejercicio de un buen gobierno.

Ahora tiene a la sociedad neolonesa encima, anoche se llevó una gran manifestación en las instalaciones de la Fiscalía de aquel estado cuando miles salieron a protestar en contra de estos hechos; las manifestaciones se replicaron en otras ciudades como Guadalajara.

Tan brutal caso obtuvo un rechazo unánime.

El gobernador y su Fiscalía no salieron exentos de la sanción social en el ominoso mundo de las redes sociales, en donde todos condenaron el homicidio y exigieron justicia para Debanhi.

En la mañanera de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció atraer la investigación del caso sí lo solicitaba la familia,

En respuesta el papá de Debanhi dijo en una entrevista que lo pensaría para que la investigación del caso fuera atraída por la Fiscalía General de la República (FGR), ya que no confiaba en el fiscal general de la entidad, Gustavo Adolfo Guerrero.

Todo esto se está convirtiendo en un coctel político muy explosivo para el gobernador surgido de las filas de Movimiento Ciudadano.

Mientras todo esto pasa en Nuevo León, donde hasta el día de ayer había reportadas 26 mujeres desaparecidas; en las otras 31 entidades federativas se debaten en cientos de casos de desaparecidas y un gran porcentaje de feminicidios.

***

Ya se supo el fondo de la pobre gira de la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján a Ciudad Juárez.

La funcionaria estatal estuvo el pasado jueves en tierras fronterizas en donde participó en un evento junto con la gobernadora Maru Campos, para cacarear el tema del avance del nuevo sistema de justicia laboral en Chihuahua.

También visitó el Centro Integrador para el Migrante Leona Vicario; de ahí en fuera desdeñó todos los temas centrales laborales de esta frontera tan importante.

Dicen los bien enterados que el único motivo que la trajo por estas tierras, aparte de pasearse, fue darle respiración de boca a boca al poder ejecutivo y al judicial de Chihuahua.

Ya que vino a anunciar con bombo y platillo que la inminente puesta en funcionamiento de los tribunales laborales que tenían como fecha el primero de mayo, se le daba la enésima prórroga para que se instalen en octubre próximo.

Aseguran que este anuncio que hizo en corto la secretaria del Trabajo logró que les volviera la vida al cuerpo a la gobernadora María Eugenia Campos y a la magistrada presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Miriam Hernández.

Los litigantes y la ciudadanía esperan por el bien de las relaciones laborales que en octubre Alcalde Luján no venga con otra prórroga.

Ese fue lo único que le merecieron los chihuahuenses a una gira de la secretaria de estado y todos los demás pendientes, hay que se arreglen solos.

****

Michel Sánchez y Carlos Martínez, representantes del Programa “Mariposas Amarillas” del PRD en Juárez, dieron a conocer la realización de un torneo de futbol denominado Copa Juárez Santos 2022, a desarrollarse los días 28-29 y 30 de abril, en los campos de la Escuela de Santos Laguna en esta ciudad.

Manuel Vega, Coordinador del Distrito 5 de Mariposas Amarillas, mencionó que la idea con estas actividades es apoyar a las niñas, niños y jóvenes que les gusta practicar algún deporte, en este caso el fútbol.

Carlos Martínez, Coordinador de Santuarios de Paz en el distrito 9, agregó que están realizando gestiones para llevar a la comunidad otras actividades deportivas, entre ellas la lucha libre y el box, y que en fechas próximas darán a conocer detalles al respecto.

En la reunión de Mariposas Amarillas también participaron Mayra Valdez, Alicia Flores y Griselda Sosa, coordinadoras de los distritos 2, 4 y 7, respectivamente, quienes también apoyarán la organización del evento.

Michel Sánchez, informó que el proyecto Mariposas Amarillas, es un programa mediante el cual el PRD pretende establecer una estrategia de acercamiento con la ciudadanía, a través de diversas actividades, entre ellas las deportivas, culturales y educativas.