-El tema se basó en el comportamiento del hidrógeno en los materiales.

El Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT) de la UACJ, fue sede de la conferencia titulada Hydrogen vs microstructural design, que impartió la doctora Jamaa Bouhattate, profesora investigadora de La Rochelle University, el 1 de junio.

La investigadora es un referente a nivel mundial en los estudios de la difusión de hidrógeno y fenómenos de atrapamiento y sus interacciones con los defectos de la microestructura y su conectividad. Su experiencia en la fragilización por hidrógeno es valiosa para cuestionar tanto los resultados experimentales como los numéricos.

En la plática, Jamaa Bouhattate expresó la disposición para que alumnos de la UACJ realicen estancias académicas y de investigación en La Rochelle University. Actualmente, dirige algunas tesis a estudiantes del IIT del área de los materiales.

Asimismo, dio a conocer que buscando nuevos alcances de su investigación sobre hidrógeno y materiales se forma un consorcio para investigación en la frontera, con la participación de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), a través del doctor Manuel Ramos, y la University of Texas at El Paso (UTEP), a través del doctor Francisco Medina.

Entre los temas que compartió en su conferencia destaca: Microstructural heterogeneities play a major role on the diffusion and trapping of H.; Hydrogen/Damage; Hydrogen embrittlement-fracture conditions; Martensitic Steel and Local approach of fracture.