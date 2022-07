By

El Ministerio de Defensa ha anunciado que los hombres en edad militar, de entre 18 y 60 años, no podrán abandonar la región en la que viven sin antes pedir permiso a las Fuerzas Armadas, apelando a la ley marcial que está en vigor desde el inicio de la invasión rusa en febrero.

La orden, basada en una ley de 1992, obligará a los hombres a ponerse en contacto con las autoridades militares locales si quieren desplazarse a otras regiones del país distintas a su lugar habitual de residencia. El permiso se limitará a 30 días anuales, según la nota oficial publicada en Facebook.

“Si una persona se mueve dentro de los límites de una región (…) entonces no hay necesidad de obtener un permiso. Es decir, al salir, por ejemplo, de la región de Kiev a Kiev, no es necesario”, ha explicado el coronel del Estado Mayor, Oleksander Klis, quien no cree que la medida afecte a muchas personas.

Las autoridades, en principio, podrían imponer controles para aplicar esta normativa, si bien está por ver cómo se aplicarían, ya que desde el inicio de la ofensiva rusa ya hay personas que se han desplazado a zonas más seguras del país y que, por tanto, no viven en el lugar donde están registradas.

Por ley, los hombres ya tenían prohibido salir de Ucrania, lo que ha quedado de manifiesto en una población refugiada compuesta principalmente por mujeres y niños. Aun así, las autoridades ucranianas interceptan de forma habitual en frontera a hombres que quieren irse, según la agencia de noticias DPA.

La medida ha despertado “malentendidos” en parte de la sociedad ucraniana, con lo que el presidente del país, Volodímir Zelenski, ha salido al paso para instruir al Ministerio de Defensa y al Estado Mayor para que le trasladen todos los detalles en una reunión el miércoles.

“Pido que de ahora en adelante el Estado Mayor no aceptie sin mí tales decisiones”, ha señalado Zelenski, quien, en su habitual discurso vespertino, ha prometido a los ucranianos “hacer frente” a esta decisión.

