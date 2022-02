Con la finalidad de cumplir con los lineamientos establecidos por la Dirección General de Profesiones (DGP) sobre la expedición del título electrónico, y hacer más ágil el inicio del trámite de titulación, la Dirección General de Servicios Académicos implementa un nuevo procedimiento para llevar a cabo el trámite de titulación, que ahora se realizará en Tu información en línea ubicado en ConectaUACJ.

El título electrónico cuenta con: folio digital; fecha de registro en Profesiones; firma electrónica (que otorga el SAT); y código QR, lo que le da al título digital la validez oficial. Junto con el título electrónico, la Universidad entregará al egresado una impresión del título, certificado de estudios y constancia de titulación.

Con esta modalidad el trámite será mucho más rápido y sin necesidad de acudir a las oficinas de Académicos, salvo para la firma del título impreso.

Forma de realizar el trámite

El trámite se iniciará exclusivamente a través del sitio Tu información en línea, por lo que no será necesario generar ninguna cita.

En Tu información en línea deberá situarse en el apartado de Inicio de Tramite de Titulación. El sistema se encargará de validar automáticamente si el estudiante cuenta con todos los créditos que su programa le solicita: que haya liberado el servicio social; que no esté pendiente de entregar algún documento académico; que haya pasado el Examen General de Egreso (en caso de que lo solicite la carrera); no tener un adeudo administrativo; no tener adeudo en biblioteca, y haber hecho el pago del trámite de titulación. En caso de que alguno de los aspectos anteriores no esté validado, el sitio le proporcionará un correo al que podrán comunicarse para resolver dicha situación.

Una vez aprobado todo, el sitio le indicará que el proceso de titulación ha iniciado de manera exitosa, y en máximo 15 días el alumno podrá descargar su título electrónico.

Para atender dudas respecto a esta nueva modalidad, se piden enviar un correo a j.titulacion@uacj.mx.