-Proyecta cooperación con embajada de la Unión Europea.

Durante su visita al Estado de Chihuahua, Gautier Mignot, embajador de la Unión Europea en México y Annabell Boissonnade, asesora comercial de la embajada de la Unión Europea en México, fueron recibidos por la gobernadora de Estado, Maru Campos Galván que priorizó el estrechamiento de lazos entre el Gobierno del Estado y la Unión Europea a través de la delegación de su embajada en México.

Señaló que uno de los objetivos más importantes de la reunión fue colaborar entre las regiones de Cantabria, España y Chihuahua, México, para el intercambio de conocimiento, capacitaciones, actividades en clústers, visitas de estudio, eventos de networking y reportes temáticos por medio de áreas como Educación, innovación, emprendimiento y reconversión tecnológica.

Entre las actividades a realizarse en el estado de Chihuahua, se contemplan varías visitas al Distrito de Innovación (CIITA-CIA) y a Centros de Investigación de Universidades Región CUU; al Centro Foxconn, Aptiv Mexico Tech Center (MTC) y Technology Hub y Medical Center of The Americas, así como una visita al Spark Science and Innovation Park y Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV).

También se dialogó sobre la iniciativa “Chihuahua Green City” con la que se busca impulsar la competitividad de las empresas hacia una Economía Circular, a través de la Simbiosis Industrial, estrategia que estimula la colaboración entre las empresas para generar nuevas oportunidades de negocio a partir de los recursos sobrantes, por medio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico.