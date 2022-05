By

Chihuahua, Chih. – Con la finalidad de que el gobierno sea verdaderamente del Pueblo, por el Pueblo y para el Pueblo, la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso de Estado presentó una iniciativa para comenzar a impulsar la verdadera participación ciudadana con acciones, herramientas, educación y presupuesto destinado a este proceso democrático.

El diputado Óscar Daniel Avitia Arellanes expuso la lucha del ser humano por establecer formas de gobierno y sistemas sociales que han evolucionado desde la primera democracia conocida en Grecia hasta la caída del imperio romano Constantino, la edad media y el nacimiento de las democracias modernas, desde el inicio de la revolución francesa.

Expuso que el proceso democrático sigue transformándose y que actualmente ha llegado el momento de que el pueblo sea quien rija el camino a seguir.

Es así como sostuvo la necesidad de establecer la democracia directa y participativa de fondo, no una simulación sino que exista un verdadero modelo democrático donde los ciudadanos puedan incidir en las decisiones de las distintas autoridades, y donde anualmente se destine presupuesto a este sistema.

Avitia Arellanes explicó que la iniciativa tiene como finalidad dejar de aparentar que el pueblo puede participar en las decisiones y poner a disposición de los Chihuahuenses los medios para que realmente puedan decidir sobre los asuntos públicos. Se pretende alcanzar el ideal de la democracia como forma de vida, de una soberanía que verdaderamente resida en el pueblo.

La reforma busca que se establezca la obligatoriedad para que la administración estatal destine un porcentaje de los recursos de libre disposición y se destinen para la realización de acciones, obras e infraestructura un 4 por ciento en un inicio, mismo que se incrementaría cada año hasta llegar al 10%.

La reforma propone el establecimiento de este instrumento de participación social, dejando la posibilidad para que las leyes secundarias regulen la forma de distribución de los recursos que corresponda al presupuesto participativo.

Señaló que durante el análisis y el estudio de la iniciativa se establezcan otros elementos para la distribución de los recursos, como que las zonas de mayor rezago social reciban participación importante en la distribución de los recursos que permita a los habitantes de esas zonas ir eliminando las causas que los colocan en desventaja en términos de bienestar.

“En el ámbito local podemos decir que en el Estado de Chihuahua tenemos una seudoparticipación, pues se trata de una falsa participación que no permite la toma de decisiones por parte de los ciudadanos”, manifestó el diputado.

Reconoció la importancia de la participación ciudadana vigente, que aún falta para ser un sistema democrático realmente participativo e inclusivo.

“Debemos tomar conciencia de que cuando se trate de las decisiones que nos afectan a todos, no debe existir un tema sobre el que no se pueda opinar, no debe existir un tema social de trascendencia que esté completamente vetado para el pueblo”.

La iniciativa busca:

*Además de elevar a rango constitucional las formas de democracia directa, establecer los medios para que se haga realidad y deje de ser una simulación, al establecer la obligación de los Chihuahuenses de hacerse cargo de su presente y su futuro.*

*Obligar al Estado (Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial) a que todas sus acciones estén orientadas a privilegiar la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.*

*Garantizar la creación de espacios públicos de deliberación ciudadana donde se privilegiará el diálogo, la difusión y la construcción de consensos

*Incentivar el uso de la tecnología para hacer que los medios de participación directa sean verdaderamente accesibles.*

*Ampliar los mecanismos de participación ciudadana en el orden local, con el presupuesto participativo.*

*Instrumentar la participación ciudadana en el ámbito educativo.*