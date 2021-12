By

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante un juez de control las declaraciones que hizo Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en octubre del año pasado, para imputar a Enrique González Tiburcio, ex subsecretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, derivado del caso conocido como la Estafa Maestra.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal lo acusó de firmar un convenio con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM) en 2016, causando un quebranto a la hacienda pública por 185 millones 839 mil 480 pesos.

González Tiburcio, quien es uno de los colaboradores más cercanos de Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Sedesol y la Sedatu, en la actualidad privada de la libertad en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla.l, solicitó la duplicidad del término. Su situación jurídica se se resolverá el próximo fin de semana, es decir, si el juez de control, Marco Antonio Fuerte Tapia lo vincula a proceso.

En la dilgencia que se realizó este lunes en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, la Fiscalía, Emilio Zebadúa, señaló en su declaración para obtener el criterio de oportunidad, que el ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray dispuso de más de mil 200 millones de pesos de recursos no presupuestados para campañas y actos de proselitismo, compra de votos en diferentes municipios, así como pagar deudas y compromisos de la campaña electoral del ex presidente Enrique Peña Nieto.

El dinero que sería asignado a través de la “Cruzada contra el Hambre” y que a Emilio Zebadúa le constaba que Rosario Robles conoció las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sobre los diferentes convenios de colaboración que realizó Sedesol y Sedatu en el sexenio pasado con distintas universidades y organismos públicos en el caso conocido como “Estafa Maestra. ”

LaJornada