By

Con el objetivo de dar a conocer el evento académico cultural de mayor importancia de la Facultad de Ciencias Químicas, se dio por inaugurada la XLVII Semana de Química Internacional, en el marco del año internacional de las Ciencias Básicas para el desarrollo sostenible.

El programa ha sido preparado en conjunto con el Centro de Investigación de Materiales Avanzados, CIMAV, que en esta edición contará con 26 conferencias, 18 cursos, 3 talleres, difusión de la ciencia, eventos culturales y 7 concursos, convergiendo expositores de diferentes sectores latitudes como la India, España, Portugal además de instituciones nacionales como la Universidad Autónoma de Nuevo León, Cimav, la Universidad Politécnica, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Guanajuato, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez entre otras.

El director de la Facultad de Ciencias Químicas Emiliano Zapata Chávez, celebró poder regresar a realizar esta semana de manera presencial e invitó a alumnos y docentes a disfrutar de la calidez y cercanía con expositores locales, talleres y cursos que se desarrollarán a lo largo de estos días.

En esta Semana de Química Internacional, participa de manera activa el sector empresarial con grupo La Norteñita, Alba de México, Interceramic, Consultoría de Sistemas de Seguridad en Alimentos y Bio Seguridad cuyo objetivo es incrementar entre la comunidad universitaria, el amor por la ciencia.

Durante la inauguración, se reconoció al personal docente por 10,20,25 y 30 años de servicio, al igual que a los que ahora se suman y permanecen dentro del Sistema Nacional de Investigadores.

El rector interino Emiliano Heliodoro Araiza Reyes mencionó sentirse tranquilo por saber que “cada quien está haciendo lo que nos toca, estudiando, investigando y celebrando la oportunidad de adquirir y desarrollar conocimientos, al igual felicito al director Emiliano Zapata, y ex director Pedro Martínez, que se muestra presente en un evento tan reciente en el a su cambio de administración. Considero que ese es el mensaje que debemos enviar a los alumnos, maestros, directivos comunidad universitaria y a la sociedad, es despertar en los jóvenes no el deseo de encontrar, si no el deseo de busca, donde ser universitario es un privilegio”.

Para más información sobre los eventos de esta XLVII Semana de Química Internacional consulta FB: Universidad Autónoma de Chihuahua y a través de https:// www.uach.mx”