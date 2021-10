By

Luego de que este día se realizara en esta ciudad el Tercer Foro, bajo el tema Desarrollo Económico, en esta ciudad fronteriza, se informó que las propuestas ciudadanas recibidas en este evento, se incorporarán al Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027.

El foro tuvo como sede el Centro de Inteligencia Artificial, mismo que dio inicio a las 9 horas y culmino a las 14 horas.

Este intercambio de experiencias es un esfuerzo en conjunto entre Gobierno y sociedad para definir los nuevos retos y metas del estado rumbo al 2027, y con esta agenda en conjunto mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses.

Los trabajos de dicho foro fueron inaugurados por la titular de la SIDE, María Angélica Granados Trespalacios, quien dio unas palabras de bienvenida a las 90 personas que se reunieron para encontrar puntos en común para mejorar el estado.

“Estas propuestas que vamos a recabar van a contribuir a la construcción del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, por eso estamos aquí; y repito: no queremos hacerlo solos, aquí no se actúa y no se gobierna con ocurrencias, se hace en acuerdos, en consensos”, comentó Granados Trespalacios.

“Decidimos hacerlo aquí en Juárez, porque estamos convencidos que necesitamos hacer una gran presencia aquí, les reitero que vamos a trabajar en Juárez”, destacó la titular de la SIDE.

El subsecretario de Innovación, Ulises Fernández, fue el encargado de hacer una introducción sobre el estado económico del estado durante las últimas administraciones estatales.

Fernández destacó durante su participación que Chihuahua se enfrenta a una tendencia a la baja en desarrollo económico que no responde a una situación coyuntural, por lo que es urgente actuar en pro de la economía estatal.

Se contó con mesas en temas como Desarrollo Económico Regional Equilibrado, Innovación y Desarrollo Tecnológico Aplicado, Disponibilidad y Acceso a Financiamiento, Transformación Industrial para la Generación de Valor, Desarrollo Energético sustentable, El futuro del trabajo, Oferta Turística Competitiva, Impulso a MiPyME y el Ecosistema de emprendimiento, y Economía y Participación Social.

Las nueve mesas instaladas en el Centro de Inteligencia Artificial tuvieron su contraparte de manera virtual, por medio de la plataforma Hopin, con más de 80 asistentes de manera virtual.

El foro contó con la presencia de Óscar Ibáñez, representante de Gobierno en Ciudad Juárez, la secretaria de Desarrollo Rural, Lilia Merodio, y Ana Rocío Escobar, directora general del Servicio Estatal de Empleo.