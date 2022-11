By

La delegación regional de los Programas de Bienestar informó que los días 8 y 9 de noviembre se llevará a cabo la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 para los niños de 5 años, además de atención para los rezagados de 6 a 11 años.

La delegada regional de Bienestar, Elizabeth Guzmán Argueta hizo un exhorto a las madres, padres y tutores de los menores a que durante estos días ingresen a la página electrónica mivacuna.salud.gob.mx, para que registren a las y los niños.

Es importante que tengan el impriman el registro y lo presenten lleno el día de la vacunación, ya que esto hace más rápido, cómodo y ágil el proceso; presentar la CURP del menor, su acta de nacimiento, además de una identificación oficial del adulto que lo acompañe.

Informó que los niños deben tener 5 años cumplidos, ya que no se podrá aplicar el biológico Pfizer pediátrico a quienes no tengan esa edad, no importa que estén a unos días de alcanzar ese rango.

El día 5 de noviembre será para los de 5 años y para tener una mejor atención es importante que se respeten las horas que están programadas.

A partir de las 08:00 a las 10:00 horas será para los menores cuyos apellidos sean de la A a la H; de las 10:00 a las 12:00 de las letras I a la P y de las 12:00 a las 14:00 horas, de la Q a la Z.

En tanto que el miércoles 9 de noviembre será para los rezagados y en este caso se atenderá de la letra A a la H; de las 10:00 a las 12:00 de las letras I a la P y de las 12:00 a las 14:00 horas, de la Q a la Z.

Serán tres los puntos de vacunación, los cuales serán la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, el Gimnasio Universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el Gimnasio de Bachilleres.

Para mayor comodidad de la población estos son espacios cerrados y ubicados en diferentes partes de la ciudad, agregó.

Guzmán Argueta pidió a los responsables de los menores que los lleven ya bien desayunados, con ropa y zapato cómodo.