Iniciará la vacunación para las personas de 40 a 49 años, del 8 al 11 de junio, también para mujeres embarazadas mayores de 18 años, la sede será la UACH y el Foro Villista, dentro del Plan Nacional de vacunación anti covid-19.

a partir de mañana comienza la aplicación de la primera dosis para personas de 40 a 49 años y mujeres embarazadas mujeres embarazadas mayores de 18 años a partir de la novena semana de gestación.

Los horarios serán de 8:00 am a 6:00 pm la aplicación del biológico será por orden alfabético según la primera letra del apellido paterno, bajo el mismo esquema que se ha estado manejando en las ocasiones anteriores.

Para el día 12 de junio se comenzará con la letra A de las 8:00 a.m. a 11:00 a.m., la letra B de las 11:00 a.m. a 2:00 p.m., la C de 2:00 pm a 4:00 pm la letra D 4:00 a 6:00 pm.

Para el día 9 de junio se continuará con las letras E y F de 8:00 a.m. a 11:00, la G de 11:00 am a 2:00pm, la H y K de 2, la L de 4:00 pm 6:00 pm

para el día 10 de junio l letra M tendrá su turno de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., la letra N de 11:00 a.m. 2:00 p.m., la O de 2:00 pm 4:00 pm, P y Q de 4:00 pm a 6:00 pm.

El 11 de junio la letra R de 8 am a 11:00 a m, S de 11:00 am a 2:00pm, la T y U 2:00 pm a 4:00 pm, de la V a la Z de 4:00 pm a 6:00 pm, no es necesario presentarse antes de la hora designada para evitar hacer largas filas.

La sede para la aplicación será en la Facultad de Medicina de la UACH, en la calle Jesús Lozoya Solís almanseña ingreso por el hospital General y en el Foro Villista ingreso por la colonia talleres.

Es necesario presentar el folio de registro de la página mi vacunasalud.gob.mx impreso o bien copia de la CURP, identificación oficial original.

Además, se aplicará la primera dosis a personas de 40 años y más en:

8 de junio

Allende, Balleza, Bociona, Casas Grandes, Coyame, Cuauhtémoc, Guerrero, Jiménez, Ignacio Zaragoza, La Cruz, Manuel Benavides, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga, San Francisco de Conchos

9 de junio

Batopilas

12 de junio

Namiquipa

Asimismo, se aplicará la segunda dosis a las personas de 50 años y más en:

8 de junio

Delicias, Jimenez, Julimes

9 de junio

Camargo, la Cruz Saucillo, Coyame, Manuel Benavides, San Francisco de Conchos

10 de junio

Casas Grandes, Ignacio Zaragoza, Meoqui, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga, Rosales

12 de junio

Namiquipa.

www.ExpresionLibreParral.com