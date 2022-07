By

La recepción de documentos de ingreso a la Universidad Autónoma de Chihuahua, inicia el miércoles 27 de julio en Chihuahua capital, en tanto que, en el resto de los municipios con extensiones, será a partir de agosto que las y los alumnos de nuevo ingreso deberán presentarlos para su alta en la carrera elegida.

A cada próximo estudiante de la UACH, al momento de revisar su resultado del examen CENEVAL en la página resultados.uach.mx, se le asignó una fecha y hora para acudir a la sede a entregar documentos.

Los documentos originales a entregar son los siguientes:

• Acta de Nacimiento

• Certificado de Secundaria

• Certificado de Bachillerato

• CURP

Tras entregar los documentos, recibirán una ficha para realizar su pago en Caja Única, Banco Santander o en línea a través de sega.uach.mx y posteriormente, presentarla en la facultad donde se encuentre la carrera elegida para recibir su carga de materias.

En caso de no contar con Certificado de Bachillerato, debe entregarse antes del 11 de agosto una constancia que acredite que no existe adeudo de materias en la institución de procedencia.

No se recibirá papelería ni se autorizará prórroga de documentos sin constancia de terminación y si aún adeuda materias en el bachillerato o preparatoria.

Para los aspirantes a las carreras virtuales, se solicita que envíen sus documentos en las mismas fechas que presencial, al correo campusvirtual.docs@uach.mx.

Más información en Dirección Académica UACH al 439-1500 ext. 2105.