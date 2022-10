Por www.LosInformantes,mx

La Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad, inauguró en la Plaza de Armas y calle Victoria el “Tianguis Vaquero”, el cual se llevará a cabo del 13 al 16 de octubre como parte de las actividades del Festival Vaquero, donde más de 60 productores locales expondrán sus productos y servicios, además se tendrán diversas actividades que serán amenizadas por presentaciones artísticas musicales y toros mecánicos.

El itinerario para el Tianguis Vaquero es el siguiente:

Jueves 13 de octubre:

10:00 am – 8:00 pm | Exposición de productores locales

12:00 pm | Inauguración Tianguis Vaquero

5:00 pm – 8:00 pm | Presentación de artistas country locales

Viernes 14 de octubre:

10:00 am – 8:00 pm | Exposición de productores locales

5:00 pm – 8:00 pm | Presentación de artistas country locales

Sábado 15 de octubre:

10:00 am – 8:00 pm | Exposición de productores locales

3:00 pm – 8:00 pm | Toros Mecánicos

8:00 pm – 10:00 pm | Presentación Musical Country

Domingo 16 de octubre:

10:00 am – 8:00 pm | Exposición de productores locales

3:00 pm – 8:00 pm | Toros Mecánicos

6:00 pm – 8:00 pm | Presentación Musical Country

La Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad, estima que se tenga aforo flotante de mil personas itinerantes por hora, y prevé una derrama económica de un millón de pesos para los productores y 6 millones de pesos a todo el primer cuadro de la ciudad.

Este es un esfuerzo en conjunto del Gobierno Municipal con emprendedores y productores, como un ejemplo del impulso que se le da al comercio para lograr la recuperación económica.

La zona centro es una columna importante en la economía de Chihuahua Capital, y se busca que este Tianguis Vaquero, con apoyo de asistentes y expositores, trascienda y se convierta en una tradición de la ciudad.

El corte del listón en la ceremonia inaugural estuvo José Jordán, director de Desarrollo Económico y Competitividad; Anisol Macías, de la Dirección de Comercio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico; el presidente del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, Eugenia Jacinto Ríos Velasco; la presidenta de la Red Emprende Rosa, María Lobo Guerrero; el presidente de los Comerciantes del Centro (COCENTRO), Ricardo Perea García; la diputada Rosa Isela Martínez Díaz y el regidor de la comisión de fomento económico, Juan Pablo Campos García.