La Universidad Autónoma de Chihuahua esta lista para recibir a los atletas y deportistas que participarán en la Fase Estatal de la Universiada del Consejo Nacional del Deporte de la Educación A.C, programada del 24 al 27 de febrero en la ciudad de Chihuahua.

La máxima Casa de Estudios recibirá las disciplinas de atletismo, fútbol de asociación femenil y varonil, fútbol bardas femenil y varonil, básquetbol femenil y varonil, básquetbol 3×3 femenil y varonil, voleibol de sala femenil y varonil, así como tochito femenil y varonil.

Mientras que, tiro con arco se desarrollará en Universidad La Salle y como subsede, estará el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey Campus Chihuahua.

La UACH contará con una delegación de 530 personas, de las cuales 490 son deportistas. Los conjuntos universitarios de Zacatecas, Durango y Chihuahua participarán en este proceso rumbo al Regional que tendrá lugar en Zacatecas.

A continuación, el rol de participaciones:

24 de febrero 2022

• 16:00 horas, voleibol sala femenil jornada 1, UACH vs URN, Gimnasio MBA

• 16:00 horas, voleibol sala femenil jornada 1, ITESM vs ITCH, en ITESM

• 18:00 horas, fútbol bardas femenil jornada 1, ULSA vs UACH, Cancha UACH en campus II.

• 18:00 horas, fútbol asociación varonil jornada 1, ULSA vs ITP, Campo ULSA

• 18:00 horas, fútbol asociación varonil jornada 1, URN vs UACH, Estadio Olímpico Universitario

• 19:00 horas, básquetbol varonil jornada 1, ITCH vs UACH, Gimnasio MBA

25 de febrero 2022

• 08:00 horas, voleibol sala femenil jornada 2, UACH vs ITCH, Gimnasio MBA

• 09:00 horas, fútbol bardas femenil jornada 2, ULSA vs URN, Cancha UACH en campus II.

• 10:00 horas, voleibol sala femenil jornada 2, URN vs ITESM, Gimnasio MBA

• 10:00 horas, fútbol asociación varonil jornada 2, ULSA vs UACH, Estadio Olímpico Universitario

• 10:00 horas, fútbol asociación varonil jornada 2, ITP vs URN, Campo Santos-UACH en campus II

• 10:00 horas, básquetbol varonil jornada 2, ITCH vs ITESM, en ITESM

• 19:00 horas, básquetbol varonil jornada 2, UACH vs ITESM, Gimnasio MBA

26 de febrero 2022

• 08:00 horas, voleibol sala femenil jornada 3, UACH vs ITESM, Gimnasio MBA

• 09:00 horas, atletismo femenil y varonil, Estadio Olímpico Universitario

• 09:00 horas, fútbol bardas femenil jornada 3, UACH vs URN, Cancha UACH en campus II.

• 09:00 horas, fútbol asociación varonil jornada 4, ULSA vs URN, Campo Santos-UACH en campus II

• 09:30 horas, tiro con arco 1er y 2da distancia, Campo ULSA

• 11:00 horas, fútbol asociación varonil jornada 4, UACH vs ITP, Campo Santos-UACH en campus II

• 12:00 horas, voleibol sala femenil jornada 3, ITCH vs URN, en ITESM

27 de febrero 2022

• 09:00 horas, atletismo femenil y varonil, Estadio Olímpico Universitario

Todos los juegos son abiertos al público y con entrada gratuita, debido al semáforo epidemiológico por la contingencia sanitaria de Covid-19, el aforo permitido es del 50 por ciento, se recomienda llegar 30 minutos antes para la aplicación del filtro sanitario con la toma de temperatura, aplicación de gel antibacterial y cubrebocas.

Sigue las transmisiones en vivo por la fanpage de la Coordinación de Deportes, Activación Física y Recreación en: https://www.facebook.com/CODAFYR/ y Radio Universidad a través del 105.3, 106.9 de frecuencia modulada y/o en: http://ru.uach.mx ”

Cabe señalar que, la segunda etapa de Fase Estatal de la Universiada, se llevará a cabo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez con las disciplinas de ajedrez, tenis, tenis de mesa y tae kwon do, del 03 al 07 de marzo del año en curso.