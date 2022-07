By

– Fueron capturados en el Panorámico en donde fue rescatada una persona que estaba privada de la libertad, severamente golpeada

Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, presentaron ante un Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, los datos de prueba y argumentos incriminatorios que demuestran la probable participación de los cuatro imputados en los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y por delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo con fines de comercialización.

Los acusados son: Edgar Alan A. C. y /o Aylin A. C., Francisco Javier S. B., Luis Carlos M. R. y Aldo Marco A. C., quienes fueron detenidos el 25 de julio del 2022 durante un operativo policial en el fraccionamiento Panorámico de la ciudad de Chihuahua.

Durante la audiencia se ratificó de legal la detención de los imputados, por lo que se les formuló imputación y se dictó auto de vinculación a proceso por los ilícitos señalados.

Aunado a ello, a Francisco Javier S. B. se le inició un proceso penal por el delito de

portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

El órgano jurisdiccional analizó los antecedentes de investigación de la causa penal 2326/2022 por lo que además de vincularlos a proceso penal les impuso como medida cautelar un año de prisión preventiva y se fijaron tres meses de investigación complementaria.