La Secretaria de Salud y de Bienestar dieron a conocer que será a partir del martes 10 de agosto cuando se inicie en ciudad Juárez la aplicación de la segunda dosis de vacuna contra Covid para personas de 40 a 49 años y mujeres embarazadas.

Se informó que el biológico se aplicará en los días y horarios siguientes:

Martes 10 de agosto:

A-B 7 am a 11 am

C-D 11 am a 5 pm

Miércoles 11 de agosto:

E-F 7 am a 11 am

G-J 11 am a 5 pm

Jueves 12 de agosto:

K-L 7 am a 12 pm

M 12 pm a 5 pm

Viernes 13 de agosto:

N-R 7 am a 1 pm

S-Z 1 pm a 5 pm

Del mismo modo se indicó que las sedes para la aplicación del biológico serán las mismas que las ocasiones anteriores, es decir:

-Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

-Estadio de Béisbol

-Centro de Convenciones Cuatro Siglos

-Complejo Polanco

-Gimnasio Universitario UACJ

Los interesados deberán presentarse con:

-Formato de registro, sacarlo de: Mivacuna.salud.gob.mx

-Comprobante de vacuna de primera dosis

-Identificación oficial

-Copia de la CURP

Del mismo modo se pide a los interesados acudir el día y hora que les corresponde a fin de que el proceso sea mas ágil.