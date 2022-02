By

El próximo viernes 25 de febrero la Universidad dará inicio a la Campaña Altruista de Donación de Sangre, como parte del apoyo que la institución brinda a la comunidad en colaboración con el Banco Regional de Sangre de Ciudad Juárez.

Desde las 8:00 a. m., y hasta las 12:00 p. m., se estará llevando a cabo esta cruzada en la sala Calmécac de rectoría de la UACJ con la participación del Mtro.

Juan Ignacio Camargo Nassar, rector de la Universidad, así como de otros directivos y personal administrativo que ya se han anotado como voluntarios.

La Universidad retoma nuevamente esta campaña altruista luego de que se suspendiera debido a la contingencia sanitaria.

Los principales requisitos para poder ser un donador apto son: tener 18 años, y menos de 65; pesar más de 54 kilos; no estar embarazada o lactando; que hayan pasado 8 meses desde la última vez que se hicieron un tatuaje o pusieron un piercing; no ser diabético; y no estar tomando antibióticos, entre otros.

Próximamente, se darán a conocer las fechas en las que esta Campaña Altruista de Donación de Sangre se realizará en los institutos de la UACJ.