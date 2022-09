By

Este día dio inicio la primera Cumbre Binacional del Agua para promover la sustentabilidad hídrica entre México y Estados Unidos.

El evento fue encabezado por la gobernadora María Eugenia Campos Galván quien al momento de hacer uso de la palabra dijo que: “hoy el llamado es muy claro, tenemos que enfrentar el reto del agua como una sola comunidad binacional, tenemos que entender que sin ese recurso no vamos a sobrevivir, en ambos lados de la frontera hemos enfrentado crisis por la escasez del líquido vital, sin la hermandad entre las naciones no habrá futuro posible, sin la hermandad entre ambas naciones no habrá una visión del recurso hídrico”.

Como invitados especiales estuvieron Oscar Leeser alcalde de El Paso, Texas; Dr. Calixto Mateos director general NADBank; PhD. Rosario Sánchez directora del Permanent Forum of Binational Waters; Lic. Cruz Pérez Cuellar presidente municipal de Cd. Juárez; Dip. Rubén Gregorio Muñoz Álvarez presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; Ing. Germán Martínez Santoyo director general Comisión Nacional del Agua; Ing. Mario Mata Carrasco director ejecutivo Junta Central de Agua y Saneamiento y el LC. Sergio Nevárez Rodríguez director ejecutivo de la J+ en Ciudad Juárez.

La primer Cumbre Binacional del Agua tiene como sede las instalaciones del Centro de Convenciones Cibeles y esta abierta al público que esté interesado en acudir para escuchar lo que en ella se comente. Los temas que se trataron dentro del evento fueron:

• Diagnóstico de las cuencas hidrológicas transfronterizas y sus retos

• Viabilidad y cambio climático: sequía

• Acuíferos sobreexplotados

• Estímulos a la industria y agricultura sustentable

• Derecho humano al agua potable y saneamiento

La Cumbre Binacional concluirá mañana viernes 23, entre los temas que se manejarán son: Tratado Internacional de Aguas 1944 y evolución climática; Acciones de cooperación; Acuerdos para la sustentabilidad hídrica transfronteriza.